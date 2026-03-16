NOVA EPIDEMIJA U KENTU: Dvoje preminulo, 11 osoba u teškom stanju

Dve osobe su preminule u izbijanju meningitisa, uključujući jednog studenta Univerziteta u Kentu.

Još 11 ljudi iz oblasti Kanterberija je trenutno u bolnici i prijavljeno je da su u teškom stanju.

Obe osobe koje su preminule u "invazivnom" izbijanju meningitisa verovatno su stare od 18 do 21 godine, a portparol Univerziteta u Kentu potvrdio je da je jedna od njih student tog univerziteta.

Kako prenose lokalni mediji, više od 30 hiljada studenata, zaposlenih i članovi porodica kontaktirani su kako bi bili obavešteni o potencijalnoj epidemiji.

Portparol Uprave za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva rekao je da se za neke studente u Kanterberiju organizuju antibiotici nakon izbijanja, a specifična vrsta bolesti još nije identifikovana.

- Bezbednost naših studenata i zaposlenih ostaje naš najveći prioritet. Radimo sa javnim zdravstvenim timovima i u kontaktu smo sa studentima i osobljem kako bi smo im pružili potrebne savete i podršku - navodi se u saopštenju Univerziteta.

Prema rečima Bi-Bi-Si-ja, smatra se da je izbijanje povezano sa javnim okupljanjem u Kanterberiju kojem su neki od obolelnih prisustovali.

POVEZANE VESTI

Svet

Epidemija meningitisa na koledžu: Dvoje studenata preminulo, u bolnici 11, preko 30.000 u opasnosti

Hronika

TROSTRUKI SUDAR KOD OVČAR BANJE: Dvoje povređenih u teškoj nesreći

Svet

DVA NOVOROĐENČETA UMRLA U ISTOM DANU! Još dva u kritičnom stanju, lekari morali da ih oživljavaju: Užas u porodilištu u Češkoj

Svet

FILMSKI OBRAČUN U SKADRU! Presekli put luksuznom 'mercedesu', pa izvadili kalašnjikove: Dve osobe poginule, dve su u teškom stanju

Region

RASTE BROJ ŽRTAVA: Preminule još dve osobe od posledica požara u Domu penzionera u Tuzli

Beograd

2 OSOBE POVREĐENE U UDESU U BEOGRADU: Hitna pomoć na javnim mestima intervenisala uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju