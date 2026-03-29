BEDNICI, BEZ TRUNKE STIDA I SRAMA! Njihovi ljudi tuku žene, a oni su 'posmatračka misija' (VIDEO)

Blokaderski N1 sve vreme skreće temu sa nasilja njihovih ljudi.

Reporterka blokaderskog N1 koja tokom izbornog dana subjektivno izveštava iz Smederevske Palanke, čini sve kako bi zataškala nasilje njihovih miljenika koji su se ostvrvili na sve koji ne misle isto kao oni.

Pored javno dokumentovanog nasilja koje blokaderi danas posebno pokazuju u izbornim mestima, blokaderska reporterka ni reči o tome.

Da nemaju ni stida ni srama, pokazuje činjenica da nijednom nisu spomenuli nasilje blokadera nad građanima i aktivistima SNS-a, već jasno podržavaju takav način ignorišući tu temu.

Autor: Pink.rs