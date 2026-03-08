Mediji: Kandidat blokadera u Lučanima počinilac više prekršaja i krivičnih dela

Kandidat blokadera u Lučanima N. P. evidentiran je kao počinilac više krivičnih dela, prenose mediji.

Naime, prema podacima medija, on je u Čačku evidentiran kao počinilac napada na službeno lice 2012. godine, kao počinilac krivičnog dela u oblasti imovinskih delikata, i 2025. godine za uništenje i otuđenje tuđe stvari, kao i za ometanje službenog lica.