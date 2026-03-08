SPENS JE BIO UTOČIŠTE ZA HILJADE SRBA IH HRVATSKE! Gradonačelnik Novog Sada Mićin o skandaloznoj izjavi Cetinskog: OČEKUJEMO IZVINJENJE

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se na svom Instagram profilu povodom izjava hrvatskog pevača Tonija Cetinskog, navodeći da su u javnost plasirane neistine u vezi sa sportsko-poslovnim centrom SPENS.

Mićin je poručio da Cetinski „širi apsolutne neistine i obmanjuje javnost“, naglašavajući da u SPENS-u nikada nije postojao koncentracioni logor za Hrvate.

Prema njegovim rečima, istina je potpuno drugačija.

– U SPENS-u je postojao prihvatni centar za izbeglice, u najvećem broju Srbe koji su na početku ratnog sukoba pobegli iz Hrvatske – naveo je Mićin.

On je podsetio da su u tom objektu privremeni dom našle hiljade srpskih porodica koje su bežale iz Hrvatske kako bi spasle živote.

– U SPENS-u su svoj privremeni dom našle hiljade srpskih porodica koje su bežale iz Hrvatske da ne bi bile ubijane i lovljene, kao što su bile lovljene tokom celog ratnog sukoba, a posebno u Bljesku, Oluji i drugim akcijama – naveo je gradonačelnik.

On je dodao da o tome postoje brojni dokazi.

– To nije bilo teško proveriti. Vesti o tome postoje u novinskim arhivama. Ljudi koji su tada upravljali SPENS-om su i dalje živi i mogli su da potvrde šta se zaista dešavalo – poručio je Mićin.

Gradonačelnik je podsetio i da je Toni Cetinski u više navrata nastupao upravo u velikoj dvorani SPENS-a.

– Tim Tonija Cetinskog je mogao da pozove ljude koji su upravljali SPENS-om i da proveri činjenice. Osim toga, postavlja se pitanje zašto se tih navodnih neistina nije setio kada je u velikoj dvorani SPENS-a nastupao 2012, 2014. i 2023. godine – naveo je Mićin.

On je dodao da kao gradonačelnik Novog Sada najoštrije osuđuje, kako je naveo, tendenciozno i zlonamerno širenje dezinformacija.

– Novi Sad je od početka rata devedesetih godina postao nova kuća za ogroman broj izbeglica iz Hrvatske, koji su na brutalan način proterani sa svojih ognjišta – poručio je Mićin.

Na kraju, gradonačelnik je uputio i jasan zahtev.

– Očekujem od Cetinskog da se javno izvini građanima Novog Sada i Srbije zbog širenja brutalnih neistina i dezinformacija. Ukoliko to ne uradi, biće jasno da je krenuo putem drugih kolega iz Hrvatske koji su iznosili laži i da poziciju muzičke zvezde zloupotrebljava u sasvim druge svrhe – naveo je Mićin.

Autor: A.A.