Skandal u srcu Beograda! Pogledajte kakvu politiku nude blokaderi - među njima jedno poznato lice (VIDEO)

Šačica blokadera okupila se danas u Beogradu sa ciljem da maltretira naše sugrađane. Blokaderi su svojim primerom još jednom pokazali zašto ih građani ne žele i da njihova politika nema nikakav plan i program.

Zapravo se radi o jednom kolektivnom transku, sa gej i palestinskim zastavama. Na priloženim fotografijama vidimo i konzumaciju alkohola, mada ko zna čega još ima... Sve to je podržala okorela blokaderka Nataša Kandić, poznata po antisrpskim stavovima.

Međutim, to nije sve. Jedna blokaderka, očito pripadnica LGBT populacije, održala je skandalozan govor u centru Beograda:

- Ukradeni izbori nisu samo politička igra, nego direktno oduzimanje naše moći. Da li čujete o čemu govorim? Ne moja moć, nego naša moć.

Da li je ovo politika koju većina građana u Srbiji želi? Odgovor je jedno veliko NE!

Podsetimo, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i dokazi koji pokazuju da iza organizacije blokada stoje određene fondacije i organizacije koje finansiraju njiihove prljave aktivnosti, a više o tome pročitajte u posebnoj vesti.

Autor: A.A.