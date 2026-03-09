Milićević u poseti Boru: Razgovarao sa gradskim zvaničnicima o aktivnostima za 2026. godinu

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je danas Bor i razgovarao sa gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem, kao i sa predsednikom Skupštine grada Draganom Žikićem, a tema razgovora su bile aktivnosti Kabineta za ovu godinu.

Ministar Milićević je razgovor ocenio veoma konstruktivnim i produktivnim, dok je partnerski odnos između Kabineta i opštine Bor iz godine u godinu sve jači i sveobuhvatniji, saopštilo je danas resorno ministarstvo.

"Nastavićemo da podižemo lestvice saradnje i još više razgovaramo", rekao je ministar Milićević i dodao da se jedino kroz mir i stabilnost može napredovati i graditi budućnost koju sa ponosom možemo da ostavimo generacijama koje dolaze.

Milićević je naveo da uvek ističe i stavlja u prvi plan to da svi ministri u Vladi Republike Srbije imaju jedan zajednički resor, a to je Srbija i njeni građani, i dodao da se na svim definisanim ciljevima radi u interesu građana.

Ministar Milićević je rekao i da je Vlada Republike Srbije kolektivan i jedinstven organ, gde je zadatak ministara da saslušaju građane, prenesu sugestije i predloge, ali i da pokrenu inicijativu da se dođe do zajedničkog rešenja u najboljem interesu građana.

Naglasio je da su predstavnici lokalne samouprave prva adresa za naše sunarodnike koji odlučuju da se vrate u svoju maticu i dodao je da je upravo iz tog razloga jako važno jačati saradnju sa lokalnim samoupravama, graditi partnerski odnos, i razgovarati o pitanjima koja se tiču povratnika, ali i o unapređenju kvaliteta života.

Ministar Milićević je naglasio da svaka lokalna samouprava ima svog sunarodnika koji živi izvan matice i dodao da je zato važno da partnerski odnos sa Kabinetom bude jači kako bi se razgovaralo o potencijalima dijaspore i regiona.

"Najveće bogatstvo jednog društva je ljudski resurs", rekao je ministar Milićević i dodao da je jako važno napraviti konekciju sa našim sunarodnicima koji žive izvan matice, jer je mnogo ljudi koji obavljaju značajne poslove u međunarodnim kompanijama i institucijama.

"Na nama je da napravimo što bolji odnos i dvosmernu komunikaciju sa našim sunarodnicima koji žive izvan granica zemlje", rekao je ministar Milićević i dodao da jedino tako možemo zajednički da sagledamo šta možemo da uradimo za Srbiju.

Ministar Milićević je kao prvi korak u partnerskom odnosu izneo predstavnicima lokalnih samouprava aktivnosti Kabineta za ovu godinu.

Prva tema su tradicionalni tematski letnji kampovi koje organizuje Kabinet, rekao je ministar Milićević i pozvao predstavnike lokalne samouprave da uzmu učešće u realizaciji projekta.

On je podsetio da program za decu iz dijaspore i regiona ima tri tematske oblasti: naučno-obrazovni, ekološko-obrazovni kamp, zatim kulturno-umetnička društva, kao i sportski kamp.

Dodao je da Bor ima sve što je neophodno za organizaciju i realizaciju ovog projekta.

Ovogodišnji Dan dijaspore okupiće veliki broj naših privrednika iz sveta, udruženja i krovne organizacije koje okupljaju Srbe van Srbije, rekao je ministar Milićević i dodao da je na lokalnim samoupravama da zainteresuju naše uspešne ljude da ulažu i nastave poslovanje u Srbiji i u svojim lokalnim samoupravama.

Milićević je naglasio da je razgovarao sa mnogim našim sunarodnicima u svetu i dodao da kod njih postoji volja da svoja poslovanja pokrenu i u Srbiji.

"Spremni smo da razgovaramo sa svima kako bismo inicijativu o povratku naših sunarodnika u svoju maticu realizovali do kraja", rekao je Milićević i podsetio da je Srbija završila sa procesom raseljavanja i da sada sledi proces povratka.

"Naš cilj jeste da povratak u Srbiju bude dugoročan", rekao je ministar i dodao da Kabinet aktivno sprovodi programe koji nude dugoročna i sistemska rešenja.

Autor: Pink.rs