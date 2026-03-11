Zdravko Ponoš porucio plenumašima: Pošaljite mi tog Kaluđera da ga nabodem i izbacim kroz prozor! (VIDEO)

Totalni rat među blokaderima zbog fotelja za lokalne izbore.

Na mediju koji svakodnevno širi blokadersku propagandu u emisiji N1 Direktno gostovao je predsednik SRCE Zdravko Ponoš. On je jasno ocenio da plenumaši blokaderi koji žele javnosti da se prestave kao nekakav "studentski poket" to nikako nisu.

Voditeljka je rekla Ponošu da imaju manju podršku od plenumaša.

- Ali vi imate, pretpostavljam da imate svest, bavite se politikom, prvo (takozvani) studentski pokret ima daleko veću podršku i da ste vi manji partner u političkom smislu... - rekla je voditeljka Danica Vučenić.

Ponoš je zatim reagovao i upitao da li treba "da pristanem da nam neko precrtava ljude"?

- Ovo nije studentski pokret. Kada se pojave ljudi u kožnim mantilima to nije studentski pokret - istakao je Ponoš.

Podsetimo, Dragan Đilas, predsednik SSP-a takođe je govorio o tome kako blokaderi plenumaši "sa kodnim imenima" hoće da diriguju i skidaju imena na njihovim zajedničkim blokaderskim listama.

O "kodnim imenima" pod kojima deluju blokaderi pčeumaši govorio je i Ponoš.

On je jasno osudio ovakav istup poručujući da nema mesta za takva kodna imena. On poziva i kaže da hoće sa svim blokaderima, ali ne i oni koji delaju pod kodnim imenima.

- Nema tu nikoga sa kodnim imena kada su stranke u pitanju.

Ponoš poručio plenumašima: Ne može tako! Dosta je ucena

- Što se mene tiče, što se tiče stranke Srbija centar, sa čijeg predsedništva večeras dolazim mi smo i dalje otvoreni za to (saradnju). Ali mi nikada nećemo razgovarati ili dogovarati se sa nekim komesarima u kožnim mantilima. Svaki put mora da se pojavi neko sa autorizaciojom da govori u ime nekoga, da je taj neki registrovan entitet, taj neko mora da ima ime i prezime. Varijanta u kojoj moramo da prihvatimo neke ucene, dajte nam listu pa ćemo mi tu da vam precrtamo to ne može tako.

"Loša dinamika, biće još gore"

Podsetimo, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić još ranije je ocenio da je "loša dinamika" to što plenumaši nastupaju anonimno u javnosti. On je izneo predviđanje da raskol blokaderske opozicije i blokadera planumaša će biti sve veći, odnono kako ističe, "ove loša dinamika" biti sve negativnija. Kao što vidimo upravo razdor u blodakderskim redovima pokrenut unutrašnjom borbom za prevlast svakog dana je sve veći .

Govoreći o blokaderskima plenumašima, Ponoš se osvrnuo i na situaciju kada su se pojavili plenumaški komesari iz Beograda.

- Rekli su dobro dajte sad te papire toliko od vas mi sada preuzmamo - rekao je Ponoš.

Ponoš je oštro osudio ovaj istup plenumaša.

On ističe da su lokalni blokaderi reagovali previše blago na ovaj istup blokaera koji su poslati iz Beograda koji hoće da im komanduju, a neće ni da se predstave.

– Po mom ukusu reagovali su previše blago. Kad bi meni neko došao i rekao „Neću da ti kažem kako se zovem, dajte mi papire inače ja sam kaluđer ili ne znam ko“, ja bih mu rekao: „Igumane, izađite… ali kroz prozor, ne kroz vrata“ – izjavio je Ponoš.