Jeremić: Nabavka modernih raketa jasan odgovor Srbije rukovodstvu u Zagrebu i u Sarajevu koji su zveleckali oružijem (VIDEO)

Urednik informative Pink.rs Predrag Jeremić poručuje da je nabavka modernih raketa jasan odgovor Srbije rukovodstvu u Zagrebu i rukovodstvu u Sarajevu koji su zveleckali oružijem.

- Vidimo sve šta se događalo na globalnom nivou, i veoma je bitno i ono što je predsednik govorio,da se naša vojska osposobi. Ona je godinama i više od deceniju bila uništavana i dovedena je maltene da smo zavisili od nekih drugih vojski koje bi zastupale interese Srbije i da nas brane – ocenio je Jeremić.

Neki su, dodao je on, mislili da su daleko sposobniji od Srbije i da imaju superiornije naoružanje od našeg.

- Mislim da su se sada razuverli i da je ovo odgovor rukovodstvu u Zagrebu i rukovodstvu u Sarajevu koji su zveleckali oružijem. Setimo se izjave Zukana Hereza kada je govorio mi imamo najbolje dronove…- dodao je Jeremić i ocenio da nema ništa od trojnog saveza Hrvatske, Albanije i Prištine.

Kako je istakao, nabavka oružja je jasan odgovor na to.

- On će nastaviti da slave svoju tu ubilačku istoriju prema Srbima i prema drugim narodima, koji se ne osećaju kao Hrvati, koji nisu Hrvati – rekao je Jeremić, navodeći da su do svake slobode došli tako što ih je oslobodio Srbski narod.

- I ne moraju da se brinu, opet ćemo mi oslobađati i njih, i naše teritorije koje oni drže – rekao je Jeremić.

Kada je u pitanju politička situacija u svetu, Jeremić je ocenio da je novi vođa Irana sin Alija Hamneija, ajatolah Modžtab Hamnei još radikalniji.

- Ono što me zabrinjava i kada pomenemo nuklarno naoružanje ili upotrebu prljavih bombi jeste da se mi nismo nadali ni ovom ratu da će otpočeti i ko zna kad će se završiti. To što Tramp govori za pet, šeste nedelja…ja jednostavno nisam uveren da će tako kratko trajati. Daj Bože da se završi. jer svi ispaštamo - rekao je Jeremić.

Što se tiče Netanjahua, napomenio je, njemu odgovara duži rad da se vodi, isrpljući da bi došla neka nova struktura u Iranu koja je odgovara i Amerikancima.

Govoreći o naoružavanju Srbije advokat Pavle Staničić je ocenio da to još jedan pokazatelj ozbiljnosti naše države i vojske, i ljudi koji vode državu i tu istu vojsku.

- S obzirom na naružanje koje Srbija pribavila za svoju vojsku u poslednih deseta godina, jasno je da smo ni regionalna vojna sila u svakom smislu. I naravno da našim komšijama nije prijatno, narčito zbog istorije koju imamo sa njima, kada vide kakvo naružanje Srbija ima i na šta je sve spremna ne samo defanzivno, nego i ofanzivno, i da može da se odbrani od svakoga ko joj bude bio pretnja – naveo je Staničić.

Staničić je rekao da je prikazan samo mali deo šta sve Srbija ima u svom arsenalu.

- Narano, da se plaše, da im to nije prijatno i da će razmišljati dalje u budućnosti kakve će izjave davati, u kom će pravcu njihova spojena politika ići, i u kom će pravcu ići njihov odnos sa Srbijom – dodao je Staničić.

Staničić navodi da Hrvati ne mogu shvate da Srbija vodi nezavisnu politiku i da je vojna neutrana država.

- I ovim naoružavanjem naše vojske i opremanjem vojske, koje je normalna stvar, to svaka vojska u svetu radi Srbija jača svoje obdrambene kapacitete i time čuva svoju vojnu neutranost i političku neutranost. Mislim da je to najnormalnija stvar i da to treba Srbiji to treba da podrži – ocenio je Staničić.

Upitan za komentar o saznanjima da je Aljubin Kurti planirao atentat na Ričarda Grenela, Staničić je izrazio nadu će tim povodom biti preduzete konkretne radnje.

- To je jako ozbiljana stvar, čim su ga te službe pratile, ispratile i došle do tih saznanja – istakao je on.

Autor: S.M.