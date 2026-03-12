AKTUELNO

Politika

'NIJEDNU GLAVU NISMO NA ULICI IZGUBILI' Vučić: Danas nemamo rat, sukobe, destabilizaciju zemlje, čak i kada je pokušana pre 15 meseci

Izvor: Pink.rs, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da danas nemamo rat, sukobe, destabilizaciju zemlje, čak i kada je pokušana pre 15 meseci.

- Nijednu glavu nismo na ulici izgubili. Napravili smo najveći napredak ekonomski u istoriji Srbije, ali nije dovoljno. Uspeli smo da zaustavimo proces daljeg ponižavanja Srba i da klimnemo glavom i kažemo Kosovo je nezavisno u nemogućim uslovima, pokazali smo da možemo da čuvamo identite i snagu našeg naroda, a da nikoga ne ugrozimo. - rekao je Vučić.

Autor: S.M.

