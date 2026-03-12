'DANSKA JE BILA PRVA ZEMLJA KOJA JE PRIZNALA NEZAVISNOST TZV. KOSOVA, A POGLEDAJTE ŠTA IM SE DANAS DOGAĐA' Vučić: To je otvorilo Pandorinu kutiju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ga je albanski premijer Edi Rama pohvalio time što je rekao da je "Kosovo noćna mora za Vučića" i istakao da je tzv. Kosovo noćna mora za sve ljude slobodarskih opredeljenja širom sveta.

- Hvala mu na tome što je rekao. On je mislio da me napadne i kudi, a pohvalio me. Rekao je da je za mene Kosovo noćna mora. Kaže, Vučić je inteligentan, pametan, ovakav, onakav, ali mu je Kosovo noćna mora. Ja mislim da je Kosovo noćna mora svim ljudima slobodarskih opredeljenja širom sveta. Zato što je Kosovo otvorilo Pandorinu kutiju. Ništa se od ovoga ne bi dešavalo u svetu da nisu napravili to sa Kosovom", rekao je Vučić za RTS.

Predsednik Srbije je podsetio da Srbija podržava teritorijalni integritet Danske, a da je Danska sa druge strane bila prva evropska zemlja koja je priznala nezavisnost tzv. Kosova.

"Logično mi poštujemo međunarodno pravo i Povelju Ujedinjenih nacija i Danska je bila prva koja je priznala tu nezavisnost u Evropi. Prva evropska zemlja koja je priznala kosovsku nezavisnost. I pogledajte šta im se danas događa. I tada su nam još govorili, pa imate svega 300.000 ili 200.000 Srba, pustite to, čije su ovce njegova je zemlja i ne znam ni ja kakve smo sve trikove slušali, a na kraju će da kažu za mnogo veću zemlju da njih 50.000 otprilike treba da odlučuje o svemu. Samo vidite kako se sve okrene kad ne poštujete međunarodno pravo", rekao je Vučić.

Predsednik Vučić rekao je da će veliki broj Srba, nastavnika i profesora biti ugroženo na KiM sa primenom zakona o strancima koje Priština planira od 15. marta.

Najavio je da će otići da razgovara sa našim narodom i istakao da će najsiromašniji na KiM dobiti jednokratnu pomoć. Zamolio je Srbe na KiM da ostanu na svojim ognjištima.

Napomenuo je da je na Kosovu i Metohiji otvorena Pandorina kutija.

Autor: Iva Besarabić