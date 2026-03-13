AKTUELNO

Politika

Vučić danas sa predsednikom i izvršnim direktorom francuske kompanije EDF Fontanom

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednikom i izvršnim direktorom francuske kompanije EDF Bernarom Fontanom.

Kako je najavila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, sastanak će početi u 9.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Bernar Fontana, generalni direktor Francuske elektroprivrede (EDF), pre dva dana je učestvovao na drugom Nuklearnom samitu u Parizu, gde je u okviru Panela 1, na kome je učestvovala i ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović, izjavio da su međunarodna saradnja, efikasnost i finansijska stabilnost ključni za nuklearni sektor.

On je tada naglasio značaj koordinacije između različitih aktera i očuvanja kvalitetne radne snage i posebno pozdravio prisustvo Srbije, koja se nedavno pridružila evropskom nuklearnom krugu.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Sastanak

