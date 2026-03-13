AKTUELNO

Aleksandar Vučić se sastao sa predsednikom i izvršnim direktorom francuske kompanije EDF Bernarom Fontanom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom i izvršnim direktorom francuske kompanije EDF Bernarom Fontanom.

Kako je najavila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, sastanak je počeo u 9.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Bernar Fontana, generalni direktor Francuske elektroprivrede (EDF), pre dva dana je učestvovao na drugom Nuklearnom samitu u Parizu, gde je u okviru Panela 1, na kome je učestvovala i ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović, izjavio da su međunarodna saradnja, efikasnost i finansijska stabilnost ključni za nuklearni sektor.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Autor: D.Bošković

