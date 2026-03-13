MINISTARKA MESAROVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU, PRUŽILA PODRŠKU LIDERU SNS: Šaljemo osudu i poruku da ćemo Miloša Vučevića braniti od svih koji pomisle da mogu da mu naude!

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović naglasila je na svom Instagram nalogu da su tajkunski mediji opsednuti likom i delom lidera SNS Miloša Vučevića.

- Jasno je odavno da je uloga Šolakovih tajkunskih medija isključivo kampanja mržnje i satanizovanja Aleksandra Vučića, a neretko i Miloša Vučevića. Kako drugačije opisati opsednutost likom i delom Miloša Vučevića i potrebu da se u ovom smeću od novina bave temom bezbednosti predsednika Srpske napredne stranke, toliko daleko da se zna i broj pripadnika obezbeđenja, popis kamera i način njegovog obezbeđenja. I ne, nije ovo nikakvo istraživačko novinarstvo već otvoren signal i priprema bolesnicima koji bi najradije da ga vide mrtvog. Bolesnici koji su pokušali živog da ga spale prošle godine u prostorijama stranke na bulevaru u Novom Sadu. I u tome bi verovatno i uspeli da nije bilo pribranosti i obučenosti ljudi koji ga štite. Ono što plaši i što brine jeste što se svakodnevno prelazi granica bahatosti, bezobrazluka i bezobzirnosti prema onima koji ne misle kao nekolicina bolesnih umova - napisala je ministarka na Instagramu.

Ministarka je navela da je stvaranje ovakve atmosfere u društvu i medijima, pokušaj kriminalizacije i dehumanizacije, viđen u našoj zemlji i u prošlosti. 

- Ono što nas sada razlikuje od tog vremena jeste spremnost većinskog dela ovog društva da se toj pošasti suprotstavi i zato svi zajedno šaljemo osudu i poruku da ćemo sa Milošem biti i Miloša braniti od svih koji pomisle da mogu da mu naude. Štiteći Miloša Vučevića i iskazujući ovakav stav branimo ne samo njega već i one osobine i vrline koje poseduje. Na taj način branimo moral, pravdu, čestitost, pristojnost, skromnost, odmerenost, hrabrost i borbu. Zato nećemo nikada odustati od borbe niti se pokoriti onima koji bi ovu državu da uređuju na takav način spremni da svoje bolesne ciljeve i ambicije ostvaruju ubistvima onih koji kao oni ne misle - zaključila je Mesarović.

Autor: Pink.rs

