'NASTALA JE HISTERIJA KAD SU VIDELI SAMO JEDNU NAŠU RAKETU' Vučić: Naša politika je da trpeza bude puna i da za trpezom budemo svi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima u Aranđelovcu na mitingu SNS. Sportska hala bila je popunjena do poslednjeg mesta, a predsednik je dočekan velikim ovacijama i aplauzom.

Sportska hala bila je puna do poslednjeg mesta, a predsednik je dočekan velikim ovacijama i aplauzom.

Na početku programa intonirana je himna.

Prvi se građanima Aranđelovca obratio Goran Orlić.

- Izađite na izbore, pozovite vaše komšije, porodice, prijatelje. Zajedno zaokružimo broj 1. To je politika koja garantuje da će Aranđelovac napredovati brže i imati bolji kvalitet života.

Potpredsednica skupštine opštine Aranđelovac Marija Elez obratila se okupljenima, a potom i Gaga Antonijević.

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku i pre svega hoću da pozdravim sve vas u hali. Oko 3,500 ljudi ostalo je ispred. Kada govorimo o Vožd Karađorđu i brzoj saobraćajnici ona je od presudnog značaja.

To će omogućiti svima vama da lakše dođete do Beograda, da imate čistiji vazduh, da imate mirniji centar grada, budućnost avašoj deci. Nećete verovati sledeće nedelje ćemo potpisati ugovor za izgradnju brze saobraćajnice i krećemo odmah u radove. Dogovorili smo oko 11 miliona evra uložimo u vašu infrastrukturu.

- Radićemo još putnih pravaca, vodosnabdevanje preko sela. Koliko sutra dajemo 2 miliona evra za uređenje starog zdanja. Mene da ste pitali ja bih rekao da su put i kanalizacija važniji od toga, ali kad sam došao u Aranđelovac svi su rekli put, pa staro zdanje. Šta god da pitam kažu staro zdanje. Narod zna bolje. Stari sud pretvorićemo u centar za mlade. Turizam nam je bio nešto slabiji, što nije loše imajući u vidu koliko su nam puteve blokirali. Potrebni su nam mir i stabilnost, da u svetu u kojem više ne caruje pravda, već caruje neizvesnost, neretko ludilo, nepredvidivost, sve ono što ekonomija ne trpi i sve ono što odgovorni ne mogu da podnesu. Važno je da ujedinjeni pokažemo svoje opredeljenje i pošaljemo poruku da hoćemo da sačuvamo mir i stabilnost. Snažili smo našu vojsku, tolika histerija je nastala kad su nam videli samo jednu raketu. Ostale nisu ni videli. Ne mora Plenković da obavesti NATO, ja ću da ih obavestim jer se ponosim šta su srpske ruke zaradile. Neću da topim srpsko oruđe već snažim Srbiju. Ne da bi nekoga napali, vi možete mirno da spavate. Nemojte da pomislite da će Srbiju bilo ko da pokori.

- Danas možete da vidite širom Srbije kako se prepiru i ne dozvoljavaju ljudima da idu slobodno ulicama. Niko ne zna tačan razlog, nema u pravoslavlju toga da stojite po 16 minuta na ulici. To je neko sa strane doneo, to je neko drugi smišljao, to ovde u Srbiji nije smišljeno. Napali su nam univerzitet i škole, bez toga ne možemo ništa da uradimo. Napali su srpsku crkvu, sve vrednosti. Želeli su da podele porodice i odvoje mlade od starih. Naša lista su mlađi ljudi nego kod njih. Svaki put kada ne obratim pažnju na majku, uvek se nekako posle ugrizem za jezik, krivo mi je što nisam pokazao poštovanje, toliko toga je za tebe uradila a ti uvek imaš neka druga posla. Ja neću da se odreknem nijednog penzionera, hoću da ih podržim, oni su nam izgradili ovu zemlju. U našem planu do 2030 ima program za mlade, sredovečne, penzionere. Zato će plate da nam budu preko 1300 evra, penzije preko 750.

- Video sam nešto zbog čega se ljudi bune. Moj otac ima visoku penziju, njemu se povećava penzija za 10, 12.000, a sirotinji povećavamo za 3,4000. Ja hoću da mi i njima povećamo više. Kažu nema načina, ali ja ću da nađem način.

- A što se protivnika tiče, kada obećavate kule i gradove, odakle novac? Ili ste narodu samo rekli da glasaju protiv zlog Vučića? To vam je jedina politika? To nije nikakva politika. To znači da ćete samo uništavati Srbiju najgorom pljačkom, otimanjem i privatizacijom. Država nije igračka a oni se igraju sa nama. Mi gledamo u budućnost, hoćemo ujedinjenu porodicu i Srbiju. Nećemo povratak u prošlost, hoćemo veštačku inteligenciju. Hoćemo najbolje puteve i pruge. Molim vas da se angažujete i borite za svaki glas, da uradite šta god hoćete i kako hoćete. Ja mislim da su oni favoriti, toliko su im para dali, nije lako suprotstaviti se tome. Hvala vama što ste sve to izdržali, što se se borili za svoj stav i mišljenje. Biće zadovoljan ako povbedimo ubedljivo. Naša politika je da trpeza bude puna i da za trpezom budemo svi. Ubedljivije nego prošli put. Svi ujedinjeni kao jedna velika porodica za naš Aranđelovac. Da bude 10:0.

Predsednik je prethodno obišao mesto Kopljare, gde je posetio destileriju porodice Ivović, koju vode Marko Ivović (34) i njegova majka Snežana Ivović (56).

Pre toga obišao je "Šumadijski kutak" u naselju Ranilović kod Aranđelovca.

Zajedno sa predsednikom Vučićem u obilasku su bile i ministarke Sara Pavkov, Adrijana Mesarović, Aleksandra Damjanović - Sofronijević kao i predsednik SNS Miloš Vučević.

Autor: Iva Besarabić