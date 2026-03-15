POKUŠALI SU DA SRUŠE NAŠU SRBIJU Vučić: Samo junaci su hteli da štite Ustav zemlje i institucije

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, na mitingu u Bajinoj Bašti osvrnuo se na 15. mart prošle godine.

Pre tačno godinu dana pokušali su spolja i iznutra da zadaju završni udarac državi Srbiji. Pokušali su da sruše našu Srbiju - kazao je Vučić.

Ističe da su se mnogi pre godinu dana spolja radovali muci srpskoj.

- Računali su da je gotovo sa uspešnom Srbijom, da će doći njihovi, poslušni. To je bio jedan od najtežih dana u mojoj profesionalnoj karijeri. Taj dan je značajan deo državnih struktura prešao na drugu stranu, uključujući delove policije. Samo junaci su hteli da štite Ustav zemlje i institucije. Neću zaboraviti hrabrost pukovnika Repca i mnogih drugih koji su hteli da sačuvaju Srbiju, ali, pre svega, neću zaboraviti vas, građane Srbije i one koji su bili u Pionirskom parku tog dana. Nepomično su gledali i stajali, ali nisu uzmicali - rekao je Vučić.

Kaže da su neki tog 15. marta hteli da Srbiju zaustave i vrate u prošlost.

- Nekoliko meseci kasnije su i upucali jednog našeg čoveka - naveo je on i podsetio na laži o zvučnom topu i preminulom dečaku iz Valjeva.

Kaže da se takvi lažovi ničega nisu libili.

- Znali smo da nemamo gde nazad. Iza nas je samo Srbija - rekao je on.

Podsetio je na pretnje njegovoj porodici i njegovim pristalicama.

- Svakog dana sebe teram da ne osećam ono što bi svako normalan prema takvima osećao - rekao je on.

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ NA MITINGU SNS U BAJINOJ BAŠTI: Kada smo ujedinjeni tada smo najjači!

Politika

'NASTALA JE HISTERIJA KAD SU VIDELI SAMO JEDNU NAŠU RAKETU' Vučić: Naša politika je da trpeza bude puna i da za trpezom budemo svi

Politika

'KRIZNI ŠTABOVI SU NAS UNIŠTILI 2000. GODINE' Vučić: Tad su se skupljali ludaci koji su rešavali krize tako da smo ostali bez svega

Politika

VUČIĆ U BAJINOJ BAŠTI! Predsednik Srbije posetio porodicu Knežević

Politika

VUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane

Politika

'IAKO SU POKUŠALI, NISU USPELI DA SRUŠE SRBIJU': Moćna poruka predsednika Vučića - Kada smo jedinstveni ne mogu nam ništa (VIDEO)