VUČIĆ NA MITINGU SNS U BAJINOJ BAŠTI: 'DA IH UBEDLJIVO POBEDIMO 29. MARTA'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Bajinoj Bašti.

- Pre tačno godinu dana pokušali su spolja i iznutra da zadaju završni udarac državi Srbiji. Pokušali su da sruše našu Srbiju - kazao je Vučić.

Ističe da su se mnogi pre godinu dana spolja radovali muci srpskoj.

- Računali su da je gotovo sa uspešnom Srbijom, da će doći njihovi, poslušni. To je bio jedan od najtežih dana u mojoj profesionalnoj karijeri. Taj dan je značajan deo državnih struktura prešao na drugu stranu, uključujući delove policije. Samo junaci su hteli da štite Ustav zemlje i institucije. Neću zaboraviti hrabrost pukovnika Repca i mnogih drugih koji su hteli da sačuvaju Srbiju, ali, pre svega, neću zaboraviti vas, građane Srbije i one koji su bili u Pionirskom parku tog dana. Nepomično su gledali i stajali, ali nisu uzmicali - rekao je Vučić.

Kaže da su neki tog 15. marta hteli da Srbiju zaustave i vrate u prošlost.

- Nekoliko meseci kasnije su i upucali jednog našeg čoveka - naveo je on i podsetio na laži o zvučnom topu i preminulom dečaku iz Valjeva.

Kaže da se takvi lažovi ničega nisu libili.

- Znali smo da nemamo gde nazad. Iza nas je samo Srbija - rekao je on.

Podsetio je na pretnje njegovoj porodici i njegovim pristalicama.

- Svakog dana sebe teram da ne osećam ono što bi svako normalan prema takvima osećao. Arogancija, bahatost i osionost su njihovo srednje ime, ali moramo da im oprostimo, zato ću im uvek pružati ruku. Oni su naše sestre i braća, pametniji je uvek odgovorniji - rekao je on.

Uputio je građanima Bajine Bašte izvinjenje i rekao da je krivac zbog nezavršenih infrastrukturnih projekata.

- Dajem vam reč da ćemo do Vidovdana krenuti sa izgradnjom tunela ispod Kadinjače. Za samo 10-ak dana videćete mašine koje će da završe 24 kilometra ka Valjevu. To su ogromne stvari od strateškog značaja za Baštu. Vi ste vezani za Užice. Ali kad se uradi put ka Valjevu bićete bliže Beogradu. To će omogućiti mnogo više gostiju, niže transportne troškove. Kada uradimo tunel i obnovimo stari državni put, omogućiće kada vodite starije ljude u Zdravstveni centar Užice da stignete brže - rekao je on.

Kaže da je video da je na drugoj listi neko ko tvrdi da je srpski narod u Republici Srpskoj "zločinima došao do teritorije".

- Takvi predaju našoj deci i hteli bi da državu vode. Na vama je izbor, znate ko je uvek uz svoj narod, a ko je i uvek protiv njega - rekao je on.

Poručio je Zoranu Milanoviću da mu neće on odlučivati šta će da govori.

- Trudio sam se sve ove godine da čuvam nezavisnost i suverenitet naše države. Da mi donosimo važne odluke. Rekao je danas Milanović "Vučić da pazi šta govori". Vidite, nisu oni nama samo određivali sudbinu kako i šta bi u Srbiji trebalo da se dešava, ako se njima sviđa onda su Srbi dobri, ako ne onda su loši. Moje ime je Aleksandar Vučić i ja sam predsednik Srbije, neće mi predsednik Hrvatske određivati šta ću da govorim. Niti bilo ko drugi, ikada. Mi sa njima želimo i imaćemo mir. Želimo mnogo bolje odnose. Ali, ne žalim se ja zbog onog što oni govore. Nema gadosti i odvratnosti i prljave kampanje koju nisu vodili protiv mene i moje porodice i nikad se nisam žalio zbog toga niti zakukao i rekao "teško mi je". Ali ako ćete vi nama da govorite da pazimo šta radimo i govorimo, nećete. Vi dobro pazite šta radite, to je moja poruka vama, a to što govorite... Da sam znao da će toliko da im se dopadne jedna raketa, ranije bih je kupio. - poručio je on Zagrebu.

Oni mogu da imaju sve, da budu član NATO i da kupe šta hoće, a mi moramo da pitamo njih šta ćemo da kupimo, pitao je on

- Uvek ćemo da budemo snažni da možemo da odvratimo svakog ko bi da napadne Srbiju. Nikog ne napadamo, ali sebe znamo da čuvamo - tvrdi Vučić.

Srbin zna da sačuva i odbrani državu, zaključio je on.

Okupljeni građani na početku obraćanja su skandirali "Aco, Srbine".

Autor: S.M.