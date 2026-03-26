OSETNO POVEĆANJE ZA SVE PENZIONERE! Relja Ognjenović u Bajinoj Bašti najavio rekordne povišice: PIO fond sprema dodatni novac za najugroženije!

U Bajinoj Bašti je danas održana 15. po redu tribina u organizaciji Republičkog fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, koja je okupila veliki broj najstarijih sugrađana.

Direktor PIO fonda, Relja Ognjenović, izneo je tri ključne informacije koje direktno utiču na standard penzionera u Srbiji.

Rekordni prihodi donose rekordne povišice

Direktor Ognjenović je naglasio da stabilna ekonomija i odlična naplata doprinosa omogućavaju državi da dodatno nagradi one koji su je gradili.

- Prva stvar – borili smo se, imamo dobre prihode od doprinosa i ove godine ćemo imati povećanje penzija koje će biti osetnije nego što je bilo do sada - naveo je Ognjenović.

Poseban fokus na penzije do 45.000 dinara

Druga, i možda najvažnija vest, odnosi se na direktno uputstvo koje je stiglo iz samog vrha države, a tiče se smanjenja jaza između najviših i najnižih primanja.

- Dobili smo zadatak od predsednika Republike, Aleksandra Vučića, da poseban osvrt imamo na vas penzionere koji imate penzije do 40-45 hiljada dinara tako da ćemo uz ovo povećanje spremiti još jedno povećanje koje će biti samo za penzionere čija su primanja do tog iznosa – istakao je Ognjenović.

On je pojasnio da je svestan da su najniža primanja nedovoljna i da će PIO fond aktivno raditi na tome da se ta razlika u visini penzija u budućnosti značajno smanji.

Pomoć stiže do svih: Paketi solidarnosti podeljeni

Pored finansijskih povišica, direktor je potvrdio da se nastavlja i sa direktnom podrškom kroz pakete solidarne pomoći.

- Ove godine smo za Bajinu Baštu spremili 851 paket, a to je ukupan broj penzionera koji su se prijavili. Svi koji su ispunili uslove dobiće paket solidarne pomoći - rekao je on.

Ognenjović je zaključio da je cilj PIO fonda da ovakve akcije postanu standard u celoj Srbiji, pokazujući da država na penzionere ne gleda samo kao na korisnike sistema, već kao na ravnopravne članove velike porodice o kojima se brine svakodnevno.

Autor: D.S.