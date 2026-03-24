Stotine građana na tribini PIO Fonda u Aranđelovcu: Stiže pomoć i nova rešenja za najstarije sugrađane (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Aktivnosti Fonda PIO usmerene na neposrednu komunikaciju sa korisnicima nastavljene su danas u Aranđelovcu gde je održana tribina u saradnji sa Savezom penzionera Srbije.

Pored oko trista korisnika penzija, događaju su prisustvovali i predstavnici rukovodstva Fonda, Saveza penzionera Srbije, kao i partneri - Banka Poštanska štedionica i kompanija „Dunav osiguranje“.

Aranđelovačkim penzionerima obratili su se Relja Ognjenović, direktor Fonda PIO, prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, i Goran Orlić, predstavnik lokalne samouprave.

Direktor Fonda PIO prisutne penzionere je podsetio na to da su država i Fond ispunili sva dosadašnja obećanja i da će tako biti i ubuduće. Takođe je ponovio da se traže najoptimalnija rešenja kako da se pomogne korisnicima sa najnižim penzijama.

Bio je to još jedan u nizu susreta koji je omogućio direktan i otvoren razgovor sa penzionerima, jer se pokazalo da je to najbolji način da se sagledaju njihove potrebe i izazovi sa kojima se stariji sugrađani svakodnevno susreću. Sami korisnici su tu priliku iskoristili da iznesu svoja mišljenja i predloge, što je razgovor učinilo dinamičnim i svrsishodnim.

Pre početka tribine, u Udruženju penzionera Aranđelovac otpočela je podela paketa solikarne pomoći a prve pakete je uručio direktor Fonda Relja Ognjenović.

Fond PIO nastavlja da gradi odnos poverenja sa korisnicima i unapređuje mere koje doprinose boljem kvalitetu života penzionera, uz iskreno poštovanje prema njihovom doprinosu društvu.

