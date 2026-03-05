AKTUELNO

Društvo

VELIKO INTERESOVANJE! Oko 200 penzionera na tribini Fonda PIO u Metovnici - Najviše se razgovaralo o RASTU PENZIJA

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/PIO ||

U naselju Metovnica kod Bora danas je održana još jedna tribina Fonda PIO na kojoj je učestvovalo oko 200 penzionera. Susret je organizovan sa ciljem direktnog razgovora sa korisnicima penzija i predstavljanja mera podrške koje Fond realizuje.

Tokom tribine razgovaralo se o temama od najvećeg značaja za penzionere, pre svega o rastu penzija, povećanju broja korisnika koji se upućuju na banjsku rehabilitaciju o trošku Fonda, kao i o proširenju programa dodele paketa solidarne pomoći za najugroženije penzionere.

Foto: Ustupljene fotografije/pio

Predstavnici Fonda istakli su da je neposredan dijalog sa penzionerima važan kako bi se njihove potrebe bolje razumele i kako bi mere podrške bile još efikasnije.

Foto: Ustupljene fotografije/pio

Tribina je realizovana uz podršku partnera – Banke Poštanska štedionica i Dunav osiguranja, koji zajedno sa Fondom PIO učestvuju u aktivnostima usmerenim na unapređenje kvaliteta života penzionera.

Foto: Ustupljene fotografije/pio

Fond PIO će i u narednom periodu nastaviti sa organizacijom tribina i susreta sa penzionerima širom Srbije, sa ciljem jačanja dijaloga, poverenja i podrške onima koji su svojim radom doprineli razvoju društva.

Autor: Iva Besarabić

#Bor

#Metovnica

#PIO fond

#Penzija

#penzioneri

#rast penzija

#tribina

POVEZANE VESTI

Društvo

PIO FOND NASTAVLJA SA PODRŠKOM STARIJIM SUGRAĐANIMA: Sa penzionerima u Kladovu - Solidarnost i dijalog u trećem dobu (FOTO+VIDEO)

Društvo

TRIBINA FONDA PIO SA 500 PENZIONERA OPŠTINE ZVEZDARA: Fond na usluzi starijim sugrađanima (FOTO+VIDEO)

Društvo

Ove dve grupe penzionera danas dobijaju novac: Evo ko je na listi

Društvo

SJAJNA VEST IZ PIO FONDA: Počela prijava penzionera za pakete solidarne pomoći za 2026. godinu! Evo ko ima pravo da se prijavi

Društvo

LEPA VEST ZA 1.417.663 PENZIONERA: Fond PIO se zvanično oglasio

Društvo

NAJVIŠA PENZIJA U SRBIJI 11 PUTA VEĆA OD NAJNIŽE! Podaci Fonda PIO su neumoljivi, a evo šta oni govore o standardu penzionera