VELIKO INTERESOVANJE! Oko 200 penzionera na tribini Fonda PIO u Metovnici - Najviše se razgovaralo o RASTU PENZIJA

U naselju Metovnica kod Bora danas je održana još jedna tribina Fonda PIO na kojoj je učestvovalo oko 200 penzionera. Susret je organizovan sa ciljem direktnog razgovora sa korisnicima penzija i predstavljanja mera podrške koje Fond realizuje.

Tokom tribine razgovaralo se o temama od najvećeg značaja za penzionere, pre svega o rastu penzija, povećanju broja korisnika koji se upućuju na banjsku rehabilitaciju o trošku Fonda, kao i o proširenju programa dodele paketa solidarne pomoći za najugroženije penzionere.

Predstavnici Fonda istakli su da je neposredan dijalog sa penzionerima važan kako bi se njihove potrebe bolje razumele i kako bi mere podrške bile još efikasnije.

Tribina je realizovana uz podršku partnera – Banke Poštanska štedionica i Dunav osiguranja, koji zajedno sa Fondom PIO učestvuju u aktivnostima usmerenim na unapređenje kvaliteta života penzionera.

Fond PIO će i u narednom periodu nastaviti sa organizacijom tribina i susreta sa penzionerima širom Srbije, sa ciljem jačanja dijaloga, poverenja i podrške onima koji su svojim radom doprineli razvoju društva.

Ustupljene fotografije/pio

Autor: Iva Besarabić