PIO FOND NASTAVLJA SA PODRŠKOM STARIJIM SUGRAĐANIMA: Sa penzionerima u Kladovu - Solidarnost i dijalog u trećem dobu (FOTO+VIDEO)

Fond PIO nastavlja sa aktivnostima usmerenim na jačanje međugeneracijske solidarnosti i podrške starijim sugrađanima. U Kladovu je održana još jedna tribina kojoj je prisustvovalo više stotina penzionera, sa ciljem direktnog razgovora, razmene informacija i razmatranja konkretnih predloga za unapređenje kvaliteta života penzionera.

Na skupu su učestvovali direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Relja Ognjenović, predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, kao i predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić. Penzioneri su najviše interesovanja iskazali za povećanje penzija, ali podjednako važno im je bilo da čuju i o programima u okviru društvenog standarda Fonda PIO koji doprinose aktivnijem i kvalitetnijem životu u trećem dobu. Podršku i ovoj tribini pružile su prijatelji Banka Poštanska štedionica i Dunav osiguranje.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović izrazio je veliko poštovanje prisutnim penzionerima koji su svoj vek proveli odgovorno i koji su našu zemlju gradili.

Pamtimo da ste u svim teškim trenutcima bili uz svoju državu, pamtimo, da kad god je državi teško, bili ste spremni da ponesete najveći teret na vašim leđima, od onog trenutka kada su bile umanjene penzije, do trenutka kada su bili i raskoli, ali i druga stanja. Hvala vam na tome što ste i sada, prošle godine, ali i ove godine prepoznali da je državi bilo teško, da postoje ljudi koji su želeli da ugroze našu državu, koji su hteli da stopiraju sve ono što ste vi započeli, a što smo mi nastavili da radimo, kako bi i vi i naša deca živeli bolje. Hoću da kažem da pamtimo sve te trenutke i da smo zato danas ovde, kako bi mogli, da bar malo vama uzvratimo, da čujemo od vas šta su problemi koji vas muče, na koji način Republički fond PIO treba da radi i na koji način treba vama da uzvrati, da pored besplatnog odlaska u banje, da pored paketa solidarne pomoći čujemo šta je ono na šta treba da utrošimo sredstva iz našeg Fonda. Hoću da vam kažem i da vas zamolim da pokažemo jedinstvo i da ne dozvolimo da nam bilo ko državu urušava i da možemo da završimo sve ono što ste vi započeli, jer Srbija je večna i penzioneri su oslonac našeg društva i hvala vam još jedom na tome - rekao je Ognjenović.

Iz Kladova je poručeno da se dijalog, saradnja i uzajamna podrška Fonda, Saveza penzionera Srbije, lokalne samouprave i penzionera nastavljaju i u narednom periodu.

