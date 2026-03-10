Ognjenović na tribini Fonda PIO u selu Luka: Cilj nam je da razgovaramo sa više od 20.000 penzionera kako bi od njih čuli šta su njihovi najveći problemi

Razgovor sa penzionerima ostaje najbolji način da čujemo njihove potrebe i zajedno tražimo rešenja, navode iz Fonda PIO.

Na tribini Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije u selu Luka organizovano je još jedno druženje sa penzionerima borskog kraja na kojem se razgovaralo o temama koje cu za njih najvažnije.

Ovi susreti pokazuju koliko je važno da ostanemo u direktnom kontaktu sa našim najstarijima, jer se kroz dijalog najbolje grade poverenje i podrška.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović izrazio je zadovoljstvo što se pokazalo da je interesovanje za ove tribine veliko i najavio da će se ovakvi susreti održati u više od 40 gradova Srbije.

“Cilj nam je da razgovaramo sa više od 20.000 penzionera kako bi od njih čuli šta su njihovi najveći problemi, ne samo u vezi sa Fondom PIO, već i sa lokalnom samoupravom, da ih prosledimo nadležnim institucijama i da rešavamo sve probleme ne samo naših penzionera, već i građana. Mi radimo kao tim: Poštanska štedionica, kao najvažnija banka u Srbiji, Dunav osiguranje, Savez penzionera, kao najbrojnije sa preko milion članova i naravno, oni najvažniji jesu naši penzioneri. Iako radimo u kancelarijama, najbolje se problemi vide u direktnom razgovoru na terenu”, poručio je Ognjenović sa skupa u Luci.

