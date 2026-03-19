RELJA OGNJENOVIĆ U KULI OTKRIO SJAJNE VESTI ZA PENZIONERE! Fond PIO kreće sa podelom 100.000 paketa pomoći, poznato i ko ide BESPLATNO U BANJE!

Direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović, obišao je danas penzionere u Kuli, Crvenki i Sivcu, gde je u direktnom razgovoru najavio konkretne vidove podrške koji kreću već od sutra!

Kroz dijalog, podršku i konkretne rezultate u rešavanju problema penzionera, nastavljene su tribine Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije u ovim mestima.

Osim penzionera, tribinama su prisustvovali i predstavnici menadžmenta Fonda, Saveza penzionera Srbije, kao i partnera – Banke Poštanska štedionica i Kompanije „Dunav osiguranje”. Obraćajući se prisutnima, Ognjenović je istakao da je u fokusu rada institucije kontinuirano povećanje penzija, kao i širenje društveno odgovornih aktivnosti, sa posebnim akcentom na podršku najugroženijim korisnicima.

Više od 22.000 penzionera ide besplatno u banje

Relja Ognjenović, Direktor Fonda PIO je podsetio penzionere da su objavljene konačne rang-liste za besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije.

– Dve veoma važne vesti iz vašeg Fonda PIO: prva – izašle su konačne rang-liste za besplatnu rehabilitaciju u banjama. I ove godine ćemo poslati više od 22.000 penzionera na besplatnu rehabilitaciju. A broj od 68.000 prijavljenih penzionera nam govori da moramo da nastavimo da radimo kako bi u narednim godinama što veći broj penzionera poslali u banje – rekao je Ognjenović.

Od sutra kreće velika podela 100.000 paketa pomoći

Govoreći o daljim planovima, on je najavio da već od sutra, 20. marta, kreće podela solidarnih paketa pomoći.

– Druga važna vest jeste da sutra, 20. marta, krećemo sa podelom solidarnih paketa. Više od 100.000 paketa smo obezbedili za ovu godinu. Naravno, smatramo da treba da nastavimo da radimo i da u narednim godinama povećamo i broj paketa kako bi naši penzioneri sa najnižim primanjima imali lakši život – istakao je Ognjenović.

Interaktivan dijalog sa najstarijim sugrađanima

Profesor dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, zahvalio je državi i Fondu na naporima koje ulažu u unapređenje društvenog standarda penzionera, naglasivši značaj zajedničkog delovanja kako bi više od 1,6 miliona penzionera u Srbiji imalo kvalitetno i aktivno treće doba.

Sve tri tribine bile su izuzetno interaktivne, a penzionere je posebno zanimalo na koji način će država pomoći onima sa primanjima do 45.000 dinara, da li ima izgleda da se ukinu penali za prevremene penzije, kao i detalji u vezi sa besplatnom rehabilitacijom u banjama.

Cilj ovih susreta je neposredan dijalog sa penzionerima – da se saslušaju njihove potrebe, bolje razumeju izazovi sa kojima se suočavaju i zajednički pronađu rešenja koja doprinose kvalitetnijem životu. Fond PIO ostaje posvećen unapređenju položaja penzionera, uz izraz zahvalnosti za sve što su svojim radom i zalaganjem doprineli razvoju društva.

Autor: D.S.