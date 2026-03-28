SPREMNI ZA HAOS? Šta će ekstremisti iz Beograda u Bajinoj Bašti?! (FOTO)

Blokaderi iz Beograda spremaju haos na lokalnim izborima u Bajinoj bašti.

Prema informacijama medija, grupa blokadera iz zbora Beograd, došla je u tu opštinu pod izgovorom da brani izbornu volju građana, a zapravo već je razrađen scenario za pravljenje haosa ako rezultati lokalnih izbora ne budu njima po volji.

Kako prenose mediji, njima su se priključili i ekstremisti iz Kosjerića, koji takođe prave alibi i navodno brinu o krađi glasova.

O tome su se zvanično oglasili i na društvenim mrežama u okviru takozvane grupe građana "Čisti ljudi za čist Kosjerić".

U istom postu oni su naveli i koje liste po gradovima i opštinama podržavaju.

Miketić u Bajinoj Bašti

Jedan od predstavnika blokaderske opozicije Đorđe Miketić je u Bajinoj Bašti, a kako se može videti prema slikama sa terena, Miketić svoje vreme koristi da obučava blokadere - kako da zevaju u dron.

Tu je i pivo, za dobro raspoloženje.