VUČIĆ U BAJINOJ BAŠTI! Predsednik Srbije posetio porodicu Knežević

Predsednik tokom celog popodneva u Bajinoj Bašti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Bajinoj Bašti.

Vučića je po dolasku sačekao veliki broj ljudi.

- Divno vam izgleda, stvarno - kazao je Vučić domaćinima.

- Poznajem trojicu vinara koji ne bi opstali da ne izvoze u Kinu. Ali biće sve više ljudi - istakao je predsednik nakon što je u razgovoru sa proizvođačima saznao da za sada izvoze svoje proizvode samo u zemlje regiona.

- Dovodićemo turiste u ovo lepo mesto, počinjemo velike infrastrukturne projekte.

Aleksandar Vučić u Bajinoj Bašti Foto: Petar AleksićNovinari su predsednika upitali za događaje iz 15. marta prošle godine.

- Što više prolaži vreme, emocije su sve teže. Godinu dana kasnije otkrivamo koliko je dubinski išlo rušenje Srbije i na koji način i lične emocije su ne lake. Tada se propagiralo kako je potrebno ubiti mi decu. I to javno. Te mi se emosije ne smanjuju. Pozivam ljude na ujedinjene, da nam niko ne razara porodice i ne deli ih po generacije i po drugim načinima i pitanjima i da ujedinjeni krenemo napred. Ljudi koji su tog dana stajali u Pionirskom parku oni su stajali mirno, a ne osiono. Pred njima su skidali pantalone, vrištali, gađali ih kamenicama. Oni su samo stajali, gledali. Tim herojima i junacima hvala. Nisu oni branili mene. Ja sam bio tu sa bratom i sinom. Čuvao sam Srbiju. Nadam se da se više neće takve laži o zvučnom topu čuti. Samo ujedinjena Srbija je ona koja može da napreduje.

- Pa vi ovde imate bukvalno hektolitre u inoksu, rekao je Vučić i raspitao se o tome koliko se sezonskih radnika zapošljava tu.

- Ovde vam hidroelektrana zapošljava najviše ljudi, moramo još jednog velikog investitora da dovedemo, najavio je predsednik Srbije tokom obilaska destilerije.

Kaže da Bajina Bašta ima najgore puteve.

- Sve ćemo to da ispravimo. Za put preko Debelog brda, sve ćemo da uradimo, odmah da počnemo, trebaće nam 10 miliona evra. Biće ljudi iz Bajine Bašte i Kosjerića srećni, dolazio sam tim putem, baš se čovek zamori dok vozi - rekao je on.

Predsednik je najavio da će radovi početi u junu.

- Ali to da uradite lepo, sa elastičnim ogradama i bankinama sa svake strane, sve kako treba da bude kao pravi put a ne kao da ga je vojska probijala što je bio slučaj nekada - zatražio je on.

Destilerija "BB Klekovača" nastavlja tradiciju bajinobaštanske zemljoradničke zadruge iz 1905. godine, a čuvena je upravo po klekovači, šljivovici sa dodatkom lekovitih bobica kleke - autentičnoj i tradicionalnoj rakiji Bajine Bašte i planine Tare, koja se u tom kraju proizvodi vekovima.

Usledila je poseta porodici Knežević u kojoj je troje dece, a najmlađe dete ima Mojamoja bolest i leči se uspešno u Švajcarskoj o trošku države.

Predsednik je malom Andriji odmah poručio da je samo zbog njega došao.



- Ti si mi najvažniji na svetu danas - rekao mu je Vučić.

Predsednik je pitao da mu se malo detaljnije objasni dijagnoza malog Andrije, i kako su mi preneli dečak ima sužene krvne sudove mozga, te zbog toga ima manji dotok krvi u mozak.

- Anđele, pametan si. Poslaću ti ja jedan specijalni šah - poručio mu je predsednik.

Nakon toga Vučić će govoriti na mitingu u sali u Bajinoj Bašti.

Autor: S.M.