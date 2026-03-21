'ISRED SEBE VIDIM JEDAN TRANSPARENT' Vučić: Moja večna zahvalnost zato što ste sačuvali i odbranili našu Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, na skupu SNS u Beogradskoj areni, izrazio zahvalnost onima, kako kaže, koji su 15. marta prošle godine, odbranili Srbiju.

- Ispred sebe vidim jedan transparent. Ne znam koliko svi drugi mogu da ga vide, u gornjem delu. Na tom transparentu neko je napisao 15.3.2025, pre godinu dana. Piše 'samo smo stajali i gledali vas i pobedili' i ja hoću da kažem da pre nešto više od godinu dana bilo teško vreme, veliko vreme za Srbiju, napadnuta zemlja s polja i iznutra. I u danu kada su hteli da konačno sruše Srbiju, u danu kada su želeli da izvedu državni udar, u danu kada su mnoge državne institucije prešle na stranu protiv države, u danu kada su mnogi mislili da će strani interesi konačno da budu ostvareni i da će Srbija biti na kolenima, vi građani Srbije, posebno vi mladi ljudi, vi koji ste taj transparent istakli, stali ste u srcu grada, u centru Beograda i rekli: 'Mi smo na braniku otadžbine, nikoga ne vređamo, ni protiv koga ništa ne govorimo. Ali smo tu i ne damo vam našu Srbiju'. Moja večna zahvalnost, ne zato što ste branili mene, već zato što ste sačuvali i odbranili našu Srbiju. I ovim našim traktoristima koji su čuvali Srbiju, koji su ostali bez svojih mašina. I vama koji ste stajali - rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić