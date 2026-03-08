AKTUELNO

Politika

'HVALA ŠTO TOLIKO VOLITE NAŠU SRBIJU' Vučić čestitao ženama 8. mart (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Dan žena, 8. mart, uz zahvalnost ženama što, kako je naveo, toliko vole našu Srbiju.

- Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart! - napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic.

Širom sveta danas se obeležava 8. mart - Dan žena, a u Srbiji je prvi put obeležen 1914. godine, svega pet godina nakon prve proslave Dana žena u Njujorku, 28. februara 1909. godine.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Osmi mart

#dan žena

#čestitka

#žene

