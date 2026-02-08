'NIKAD NISAM POGNUO GLAVU NITI SE PLAŠIO ONIH KOJI SU VAS PROTERALI' Vučić Krajišnicima: Hvala što toliko volite Srbiju, ogromno srce Krajišnika kuca za nju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas sedmi Sajam zavičaja na Novosadskom sajmu.

Predsednik Vučić je sa Sajma zavičaja poručio da ćemo se izboriti se za mir i budućnost.

On se obratio okupljenima na manifestaciji gde ga je dočekao snažan aplauz.

- Vi ste sastavni deo naše tradicije. Kao predsednik nisam se plašio onih koji su vas plašili i proterali vas, već sam uvek govorio o tome kakve su vam zločine ustaše nanele - poručio im je Vučić i dodao:

- Izborićemo se za svu našu decu, da zajednički gradimo našu zajedničku, lepu i najlepšu Srbiju. Hvala vam na prelepom dočeku...

Predsednik je potom na otvaranju poručio okupljenima da je bilo planirano da obiđe sve štandove, ali da zbog obaveza mora da se vrati za Beograd.

- Hoću da vam se zahvalim za sve što ste u prethodnih decenijama uradili za Srbiju. Da kažem hvala što toliko volite Srbiju, što ste je gradili zajedno sa nama, i što ste je uvek imali u srcu. Znam koliko je teško svima koji ste bez zavičaja ostali, ali najteže bez svoje porodice i svog naroda. A Srbija je vaša porodica, ovde ste sa svojim narodom, ovde ste najsigurniji...

- I danas kada vidite šta se dešava u Hrvatskoj, jasno vam je da je to bio jedini put, jedina šansa da opstanete i živite kao svi normalni ljudi. A vama beskrajno hvala za snalažljivost, marljivost i trud, i za ono što ste doneli iz svojih krajiških vrleti ovde u Srbiju. A to je ogromno junačko srce Krajišnika, kakvo se nigde na svetu ne nalazi, i koje danas kuca i bori se za Srbiju više nego ikada ranije.

- A naše je da ne zaboravimo, da ne zaboravimo zajedno sa vama ni zavičaj iz kojeg ste potekli, i da ukazujemo na one politike koje su doprinele vašem proterivanju sa ognjišta. Da oprostimo, ali ne zaboravimo, i da uvek brinemo o svojoj Srbiji. Mi ćemo uskoro preduzeti akciju oko otkupa onih stanova što su stranci gradili, to ćemo gledati da rešimo. Za one koji se još nisu skućili, nema ih mnogo, ali da pomognemo, i da i oni mogu da uživaju u svom novom domu.

- Danas, mi ni na sportskom, kulturnom ili političkom polju ne bismo mogli da postignemo mnoge uspehe da nije vas Srba Krajišnika. Vi ste sastavni deo svih naših pobeda. A mi, mi smo pomalo naučili krajiške pesme, da pevamo o vašem zavičaju, i da govorimo o nepravdi i bolu i nesreći koja vam je naneta.

- I da vam kažem, kao predsednik Srbije, nisam se plašio onih koji su vas ubijali i proterivali, uvek sam govorio istinu, nikad nisam pognuo glavu pred njima, i uvek ću da štitim srpski narod od onoga što je bilo. Uvek da govorim kakve su zločine ustaše počinile nad Srbima, i da ukazujem na opasnosti koje nam budućnost donosi. A izborićemo se za mir i bolju budućnost za svu vašu decu, zaključio je predsednik Srbije čije su reči dočekane ogromnim aplauzom.

- Izborićemo se za svu našu decu, da zajednički gradimo našu zajedničku, lepu i najlepšu Srbiju. Hvala vam na prelepom dočeku.

Autor: A.A.