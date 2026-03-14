'SVI SE SPREMAJU ZA RAT' Vučić: Evropa neće popustiti sankcije prema Rusiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne očekuje da će Evropa promeniti svoj stav po pitanju ruske nafte i popustiti sankcije prema Rusiji jer se, kako je rekao, svi spremaju za rat.

Na pitanje novinara u selu Kusadak kod Smederevske Palanke, gde je obišao manastir Pinosava, kako komentariše to što su SAD ublažile sankcije na rusku naftu i da li će i Evropa po tom pitanju promeniti svoj stav, Vučić je rekao da neće.

- Da li će ga zapadna Evropa promeniti - neće i to sam rekao sto puta, vi ne razumete da se svi pripremaju za rat. Jeste li slušali šta je govoreno u Minhenu i Davosu - svi se spremaju za rat. Kako mislite da neko želi da radi sa ruskom naftom i da Rusima ono što im je glavni izvor keša. Oni to neće, vide to i Rusi jedni i drugi znaju svi sve znaju, ko se za šta sprema. svima je sve jasno, samo se mi još pravimo, nešto nam je čudno, nešto nam je nejasno, nešto nerazumemo - rekao je Vučić.

Kaže da će Evropljani nastaviti sa sankcijama prema Rusiji i da tu velike filozofije.

- Kao što će Rusi da rade sa Amerikancima sve što mogu što ne mogu sa Evropljanima. U Evropi ćete da vidite dva kampa, jedan za najoštrije pripreme i za najoštrije delovanje prema Rusiji, a u drugom nešto malo mekše, ali jednako tvrdo da se otprilike ista politika nastavlja - rekao je Vučić.

