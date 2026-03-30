'Evropa ovo ne može da izdrži!' Vučić o ceni nafte: Nastupiće opšti kolaps

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je cene nafte u svetu, otkrivši da je danas dostigla 115 dolara.

Istakao je da se plaši da će sutra biti viša.

- To kažem zato što hoću da znate da bi cena dizela na pumpama trebalo da bude najmanje 290 dinara na pumpama. Sada je 213 na pumpama. Dakle danas bi bio 273, već sutra 290. Koliko država Srbija može da izdrži, izdržaćemo još neko vreme. Ali ako se nastavi ova katastrofa, i ako krene kopneni napad, napad na ostrva, svet, posebno Evropa, suočiće se sa najvećom energetskom katastrofom u istoriji. Molim sve da dobro razmisle još jedanput, Evropa ovo ne može da izdrži, niko to ne može da izdrži - naglasio je Vučić.

Kaže da se približavamo savršenoj oluji, i da drugog rešenja nema.

- Nafta je skoro duplo skuplja. Ko to da plati? Nema države koja to može da izdrži. Ni Nemačka ne može to da izdrži - rekao je on.

Vučić je rekao da će nastupiti opšti kolaps zbog cena energenata, i da će Evropa platiti najvišu cenu.

