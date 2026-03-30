'Evropa ovo ne može da izdrži!' Vučić o ceni nafte: Nastupiće opšti kolaps

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je cene nafte u svetu, otkrivši da je danas dostigla 115 dolara.

Istakao je da se plaši da će sutra biti viša.

- To kažem zato što hoću da znate da bi cena dizela na pumpama trebalo da bude najmanje 290 dinara na pumpama. Sada je 213 na pumpama. Dakle danas bi bio 273, već sutra 290. Koliko država Srbija može da izdrži, izdržaćemo još neko vreme. Ali ako se nastavi ova katastrofa, i ako krene kopneni napad, napad na ostrva, svet, posebno Evropa, suočiće se sa najvećom energetskom katastrofom u istoriji. Molim sve da dobro razmisle još jedanput, Evropa ovo ne može da izdrži, niko to ne može da izdrži - naglasio je Vučić.

Kaže da se približavamo savršenoj oluji, i da drugog rešenja nema.

- Nafta je skoro duplo skuplja. Ko to da plati? Nema države koja to može da izdrži. Ni Nemačka ne može to da izdrži - rekao je on.

Vučić je rekao da će nastupiti opšti kolaps zbog cena energenata, i da će Evropa platiti najvišu cenu.

Autor: A.A.

Politika

'179 DINARA JE LITAR NAFTE ZA POLJOPRIVREDNIKE' Vučić: U narednih sedam dana biće 181 dinar, a dalje će biti dozvoljeno maksimalno 184 dinara

Politika

'EVROPA MISLI DA ĆE AMERIKA DA JOJ SE VRATI' Vučić o aktuelnim dešavanjima u svetu: Neće, neko to mora da im objasni! (VIDEO)

Politika

VUČIĆ SAOPŠTIO NOVE CENE GORIVA: Država se gotovo u potpunosti odriče prihoda, akzica smanjena za 61 posto

Politika

Vučić o stravičnim napadima na njegovu ćerku: Dogodilo se to posle godina brutalne kampanje koju se mnogi prave da ne vide

Politika

'SVI SE SPREMAJU ZA RAT' Vučić: Evropa neće popustiti sankcije prema Rusiji

Svet

Tramp: Moguće korišćenje nafte iz strateških rezervi Amerike! Cilj stabilizacija globalnog tržišta