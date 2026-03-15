OD JUNA NACRT ZAKONA O RODITELJU-NEGOVATELJU: Naknada veća od 100.000 dinara i staž za svaki mesec nege! Stamenkovski: Ova tema spada u red jednog od najvažnijih prava koji uvodimo u sistem socijalne zaštite!

Ovo je velika vest i važno je da o tome govorimo iz različitih uglova. Predsednik je predstavljajući planove i viziju Srbije 2030. kao jednu od ključnih tačaka predvideo usvajanje zakona negovatelj-roditelj, i to sa namerom da taj zakon bude usvojen ove godine.

- Mi smo već oformili radnu grupu krajem prethodne godine, razgovarali smo sa udruženjima, i javnost ima priliku da vidi kako je rastao iznos dodatka za tuđu neguu kroz godine, i ona danas iznosi 41.640 dinara. Oni koji ne znaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć ostvaruju upravo ona lica koja imaju potoškoće, gde lekarska komisija utvrdi da postoji invaliditet od 100 odsto po jednoj stavci ili 70 odsto po dva osnova - rekla je Stamenkovski.

Kako kaže, uvećanu naknadu će koristiti oni kojima je potrebna konstantna nega.

Kako dodaje, za decu, namera je da se njihovim roditeljima omogući mesečna naknada u iznosu od 65.000 donara, plus doprinosi i porezi od 25.562 dinara.

- Mesečni iznos koji će država opredeljivati u budžete tih porodica, iznosi 132.202 dinara, što bi godišnje značilo 1.586.424 dinara - rekla je ministarka.

Kako kaže, država je kroz dodatak uvećane tuđe nege i pomoći, opredelila određena sredstva koja se dva puta godišnje povećavaju.

- Ovim zakonom hoćemo da učvrstimo i definišemo njihov status, oni će dobiti instuticioni status i njihov glas će biti uvažen. To su roditelji koji su nažalost, zaista sprečeni da rade. To su ljudi koji 24 časa brinu o svojoj deci, o ljudima koji svaku čašu vode treba svom detetu da prinesu, koji svoju decu kupaju, hrane, presvlače. O ljudima čija su deca uvek deca, bez obzira koliko imaju godina. Kada pokušamo da obujemo njihove cipele, nas sve prođe jeza i osetimo strah kako neko može da se nosi sa tim izazovima - rekla je Stamenkovski.

Kako kaže, zato kada govori o ovoj temi, ne želi da to bude dnevno politička tema, već državna i nacionalna, jer spada, kako kaže, u red jednog od najvažnijih prava koje će uvesti u sistemu socijalne zaštite.

Autor: A.A.