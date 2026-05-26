'VERUJEM DA SVI PREPOZNAJU VAŽNOST' Đurđević Stamenkovski za Pink: Nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro u Skupštini, primena od 1. oktobra (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas u Novom jutru na TV Pink da očekuje da će se Nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine i navela da bi primena tog zakona trebalo da počne od 1.oktobra, kao i da će prvi put biti definisan i institucionalizovan status roditelja-negovatelja.

Đurđević Stamenkovski je navela da je Ministarstvo trenutno u proceduri pribavljanja mišljenja od strane drugih organa i ministarstava.

''Najveći deo njih je već uputio mišljenje na naš nacrt zakona, očekujemo da će i ostali u toku ove sedmice završiti taj proces. Kada pribavimo mišljenja, mi kao Vlada Srbije idemo ka Narodnoj skupštini gde nacrt zakona po proceduri treba da 'odleži' 15 dana pre nego što stigne pred poslanike''. rekla je Đurđević Stamenkovski za TV Pink.

Prema njenim rečima, može se očekivati da se nacrt zakona nađe na dnevnom redu redovnog prolećnog zasedanja Skupštine Srbije koja, kako je navela, ima svoju dinamiku rada.

"Verujem da svi prepoznaju koliko je značajan ovaj zakon i ne vidim razloga da bude odložen", rekla je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je kazala da je mnogo toga urađeno kako bi se sistem prilagođavao potrebama roditelja-negovatelja i njihovih porodica, a da novi zakon predviđena da oni primaju mesečnu naknadu od 65.000 dinara koja će se usklađivati sa prosečnom zaradom.

"Takođe, njima će na mesečnom nivou biti uplaćivani porezi i doprinosi, kako bi imali obezbeđeno penzijsko, zdravstveno, socijalno osiguranje. Uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć neće biti pravo koje će biti suspendovano, odnosno jedno pravo ne isključuje drugo. Dodatak koji će nastaviti da koriste njihova deca trenutno iznosi oko 43. 000 dinara", rekla je ministarka.

Dodala je da se ove godine očekuje i usvajanje Zakona o registru osoba sa invaliditetom i naglasila da je važno da postoji evidencija osoba sa invaliditetom kako bi se kreirale politike i predlagale određene mere, podsticaji, beneficije, prava, privilegije, sve ono što će njih učiniti snažnijim i vid ljivijim u našem društvu.

"Ta evidencija je korak ka još boljem prepoznavanju i ka njihovoj vidljivosti u sistemu", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala su procene da je u Srbiji oko 10 odsto osoba sa invaliditetom.

Autor: Jovana Nerić