AKTUELNO

Politika

'DRŽAVA RADI SVOJ POSAO, ŠTITIĆE RODITELJE I DECU' Đurđević Stamenkovski: Radna grupa za zakon roditelj-negovatelj do kraja godine (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je danas da je završen rok za prijave udruženja za učešće u radnoj grupi za izradu nacrta takozvanog zakona "roditelj - negovatelj" i da će radna grupa biti formirana do kraja godine.

- Radna grupa sa ekspertima, sa predstavnicima institucija, sa predstavnicima udruženja će, po mom dubokom uverenju, dati najbolju verziju rešavanja pitanja statusa roditelja negovatelja u narednoj godini, gde ćemo moći da zaokružimo taj paket porodične politike i da kažemo da smo kao zemlja, barem na evropskom kontinentu, najviše postigli kada je u pitanju zaštita porodice - istakla je Đurđević Stamenkovski u Novom jutru na TV Pink.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je rekla da je postojala ambicija da se radna grupa za izradu nacrta zakona "roditelj - negovatelj" formira ranije, do sredine decembra, ali su, kako kaže, procedure veoma složene, a namera ministarstva bila je da pruži priliku udruženjima različitih profila da se prijave za učešće.

- U pitanju su udruženja koja imaju određeni staž, jer nije nam cilj bio da članovi radne grupe postanu udruženja koja su osnovana juče - dodala je Đurđević Stamenkovski.

Ona je ukazala da je pitanje roditelja-negovatelja vrlo ozbiljno i da to ne sme biti tema koja se politizuje zato što su u pitanju ljudske sudbine i ljudski životi.

- Zato me jako boli što su, u jeku formiranja radne, grupe pokušali da neke od tih majki zloupotrebe pozivajući ih na protestna okupljanja. Ta protestna okupljanja su bila prilično skromna. Oni nisu uspeli da izvedu ni dve stotine ljudi. Ali bez obzira na to, vi zloupotrebljavate nečiju muku i takvu patnju - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da država radi svoj posao, i da će štititi roditelje i decu.

Autor: Jovana Nerić

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Roditelji

#Zakon

#deca

#država

#negovatelj

#roditelj

POVEZANE VESTI

Društvo

'OVO JE NAŠA BORBA' Ministarka Stamenkovski: Do 15. decembra očekuje se prvi sastanak Radne grupe koja će raditi na izradi Nacrta Zakona roditelj nego

Društvo

NOOIS poziva udruženja osoba sa invaliditetom da se uključe u izradu Zakona roditelj - negovatelj

Društvo

Početak važnog procesa za porodice: Pokrenut Javni poziv za izradu Zakona roditelj - negovatelj

Politika

'HVALA VAM NA ČASTI, HRABROSTI I LJUBAVI PREMA OTADŽBINI! HVALA VAM NA SVEMU ŠTO STE UČINILI ZA SRBIJU' Ministarka Stamenkovski čestitala Dan vojnih v

Politika

Ministarka Stamenkovski u opštini Medveđa: Danas obilazi socijalno ugrožene porodice kojima će uručiti humanitarnu pomoć (VIDEO)

Politika

MINISTARKA STAMENKOVSKI POSLE SEDNICE VLADE: U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu