'DRŽAVA RADI SVOJ POSAO, ŠTITIĆE RODITELJE I DECU' Đurđević Stamenkovski: Radna grupa za zakon roditelj-negovatelj do kraja godine (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je danas da je završen rok za prijave udruženja za učešće u radnoj grupi za izradu nacrta takozvanog zakona "roditelj - negovatelj" i da će radna grupa biti formirana do kraja godine.

- Radna grupa sa ekspertima, sa predstavnicima institucija, sa predstavnicima udruženja će, po mom dubokom uverenju, dati najbolju verziju rešavanja pitanja statusa roditelja negovatelja u narednoj godini, gde ćemo moći da zaokružimo taj paket porodične politike i da kažemo da smo kao zemlja, barem na evropskom kontinentu, najviše postigli kada je u pitanju zaštita porodice - istakla je Đurđević Stamenkovski u Novom jutru na TV Pink.

Ona je rekla da je postojala ambicija da se radna grupa za izradu nacrta zakona "roditelj - negovatelj" formira ranije, do sredine decembra, ali su, kako kaže, procedure veoma složene, a namera ministarstva bila je da pruži priliku udruženjima različitih profila da se prijave za učešće.

- U pitanju su udruženja koja imaju određeni staž, jer nije nam cilj bio da članovi radne grupe postanu udruženja koja su osnovana juče - dodala je Đurđević Stamenkovski.

Ona je ukazala da je pitanje roditelja-negovatelja vrlo ozbiljno i da to ne sme biti tema koja se politizuje zato što su u pitanju ljudske sudbine i ljudski životi.

- Zato me jako boli što su, u jeku formiranja radne, grupe pokušali da neke od tih majki zloupotrebe pozivajući ih na protestna okupljanja. Ta protestna okupljanja su bila prilično skromna. Oni nisu uspeli da izvedu ni dve stotine ljudi. Ali bez obzira na to, vi zloupotrebljavate nečiju muku i takvu patnju - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da država radi svoj posao, i da će štititi roditelje i decu.

Autor: Jovana Nerić