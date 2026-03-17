Petković: Stradanje Srba ne sme da se dogodi nijednom narodu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da stradanje kakvom su bili izloženi Srbi na Kosovu i Metohiji 2004. godine ne treba i ne sme da se dogodi nijednom narodu ili društvenoj grupi i da živo se sećajući na te potresne događaje, za čitavo čovečanstvo pamtimo i ne zaboravljamo jedno tragično svedočanstvo o opasnosti šovinizma i političkog ekstremizma.

On je podsetio da je na današnji dan 2004. godine započeo višednevni talas nasilja albanskih ekstremista usmeren protiv Srba, čiji je cilj bio egzodus srpskog naroda sa Kosova i Metohije i uništenje svega što podseća na naše državno i nacionalno prisustvo na tom području.

Kao povod za eksploziju nasilja, ističe Petković, iskorišćeno je utapanje albanske dece u selu Čabra, za koje su albanski ekstremisti lažno optužili Srbe iz susednog sela Zupče.

Činjenica da je došlo do brzog okupljanja velikog broja ljudi i sinhronizovanog napada na veliki broj srpskih sela i naselja, kao i na verske i javne objekte, svedoči da je Martovski pogrom bio dugo planirano i pripremano nasilje i etničko čišćenje, i da se samo čekao dovoljno snažan povod.

Naglašava da je tokom ovog nasilnog pira albanskih ekstremista ubijeno osmoro Srba, ranjeno i povređeno više od 900 naših sunarodnika, proterano više od 4.000 naših sunarodnika, nakon čega je šest gradova i devet sela ostalo bez srpskog življa.

Dodaje da je uništeno ili teško oštećeno 935 srpskih kuća, uništeno je 35 naših crkava i manastira, kao i više od 100 crkvenih zgrada.

"Iako je jasno da je masovno nasilje, koje se događalo simultano na mnogo mesta širom Kosova i Metohije, nastalo u političkoj kuhinji, do danas niko nije odgovarao za jedan od najvećih zločina u modernoj istoriji, kao što niko nije odgovarao kao izvršilac ili naručilac brojnih drugih terorističkih napada na Srbe nakon 1999. godine", podvukao je Petković.

Prema njegovim rečima masovni linč Srba bio je deo plana potpunog etničkog čišćenja Kosova i Metohije, koji u martu 2004. godine nije realizovan do kraja, i to je do danas ostao nedosanjani san ekstremističkih političkih struktura u Prištini.

"Sećajući se svojih stradalih građana i uništenih svetinja, Srbija je na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem odlučna u stavu da više nikad i ni po koju cenu ne dozvoli da se nešto slično dogodi. Svesna vrednosti mira i stabilnosti u regionu, naša zemlja će nastaviti da bude konstruktivni međunarodni činilac i neko ko sporove i nesuglasice rešava mirnim i demokratskim sredstvima", naglasio je direktor Kancelarije za KiM.

Autor: Jovana Nerić