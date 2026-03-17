MARTOVSKI POGROM: Pre 22 godine sa Kosova i Metohije proterano više od 4.000 srpskog stanovništva

Martovski pogrom počeo je počeo 17. marta 2004. godine i trajao je dva dana. Tada su albanski ekstremisti i pripadnici tzv. OVK sa Kosova i i Metohije proterali više od 4.000 srpskog stanovništva.

Martovski pogrom 2004. je bio najmasovniji koji se dogodio od 1999. godine. Njemu su prethodila brojna ubistva, otmice i uništavanja imovine, u prisustvu međunarodnih snaga, koje nisu adekvatno reagovale.

Neposredan povod za realizaciju pogroma je bilo objavljivanje vesti o davljenju trojice albanskih dečaka u reci Ibar, u selu Čabra, u srpskoj opštini Zubin Potok, za čiju su smrt albanski i svetski mediji najpre okrivili Srbe.

Prema procenama UNMIK-a, na 33 lokacije u pogromu, koji je trajao dva dana učestvovalo je oko 60.000 Albanaca. Uništeno je 800 kuća, a 35 srpskih crkava i manastira je oskrnavljeno, spaljeno, porušeno.

Dolazak međunarodnih snaga i institucija međunarodne uprave na Kosovo i Metohiju 10. juna 1999. godine nije rešio problem južne srpske pokrajine.Od tada pa sve do martovskog pogroma, a i nakon njega, preostali kosovski Srbi i pripadnici drugih nealbanskih nacionalnih zajednica bili su primorani na to da se iseljavaju sa svojih ognjišta. Uništavana im je imovina. Skrnavljena su groblja i kulturna baština. Paljene su crkve i manastiri koji su simbol postojanja i trajanja jednog naroda na teritoriji koju naseljava vekovima.

U periodu od juna 1999. godine do martovskog nasilja 2004. godine, više od 220 hiljada Srba i drugih nealbanaca izgnano je iz pokrajine.

120 hrišćanskih svetinja i spomenika devastirano i uništeno.

Nasilje albanskih ekstremista i etničko čišćenje srpskog stanovništva koje se dogodilo 17. i 18. marta 2004. godine još jednom je pokazalo da ni postojeće institucije u pokrajini, ni institucije međunarodne uprave na Kosovu i Metohiji nisu ispunile svoj zadatak. Nisu omogućile stvarno funkcionisanje i postojanje multikulturnog društva u pokrajini.

Odeljenje za pravosuđe i ljudska prava Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju saopštilo je 23. marta 2004. imena osmoro Srba ubijenih u nasilju albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji.

U opštini Kosovska Mitrovica ubijeni su Borivoje Spasojević (1941) i Jana Tučev (1968), oboje iz Kosovske Mitrovice.U Lipljanu je ubijen Nenad Vesić (1951).

Otac i sin, Dobrivoje (1955) i Borko (1984) Stolić ubijeni su u Drajkovcu, opština Štrpce

U Gnjilanu je ubijen Boban Perić (1952), profesor fizičkog vaspitanja u selu Kusce.

U opštini Kosovo Polje ubijen je Zlatibor Trajković (1942) iz Kosova Polja.

U opštini Prizren, u prizrenskoj Bogosloviji ubijen je Dragan Nedeljković (1943).

Autor: Jovana Nerić