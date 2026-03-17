'Stradanje žrtava i razmere razaranja ne smeju biti zaboravljeni' Đurić: Martovski pogrom jedno od najtežih poglavlja u našoj istoriji

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je danas da Martovski pogrom koji se desio 17. i 18. marta 2004. godine u AP Kosovo i Metohija predstavlja jedan od najtežih poglavlja u srpskoj istoriji, dodajući da sećanje na njega predstavlja zavet da se sačuva istina i oda počast žrtvama.

"Spaljene kuće, razrušene crkve i manastiri, oskrnavljena groblja i napuštena sela - ove potresne slike traju u našem kolektivnom sećanju više od dve decenije, kao svedočanstvo jednog od najtežih poglavlja u našoj novijoj istoriji. Dana 17. i 18. marta 2004. godine, na Kosovu i Metohiji, duhovno i hrišćansko kulturno nasleđe srpskog naroda, građeno i čuvano vekovima, bilo je izloženo široko rasprostranjenom i koordinisanom nasilju, koje se u Srbiji pamti kao Martovski pogrom", napisao je Đurić na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Burned homes, shattered churches and monasteries, desecrated cemeteries, and deserted villages — these haunting images have endured in our collective #memory for more than two decades, as a testament to one of the most painful chapters in our recent #history.



Tokom tih tragičnih dana, podseća Đurić, najmanje osam Srba izgubilo je život, stotine su povređene, a više od 4.000 ljudi je proterano iz svojih domova.

"Desetine hrišćanskih crkava i manastira su uništene ili teško oštećene, zajedno sa kućama, školama i javnim institucijama, dok je neprocenjivo kulturno i versko nasleđe oskrnavljeno. Mnogi od ovih zločina i dalje nisu u potpunosti procesuirani. Stradanje žrtava i razmere razaranja ne smeju biti zaboravljeni. Ovo sećanje nije samo okrenuto prošlosti. Ono predstavlja ozbiljan zavet, okrenut ka drugačijoj budućnosti - da se sačuva istina, oda počast žrtvama i, kao narod vođen hrišćanskim i univerzalnim vrednostima, ostane istrajan u zaštiti našeg naroda, identiteta i duhovnog i kulturnog nasleđa", zaključio je Đurić.

Autor: Jovana Nerić