Senator Srpske Vulin čestitao predsedniku Vlade Republike Srpske Miniću: Niko nas ne može sprečiti da budemo jedno osim našeg straha

Čestitam predsedniku Miniću i njegovim ministrima novu Vladu Republike Srpske i želim im da budu dostojni Republike Srpske koju po volji Srba vode, poručio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin povodom izbora nove/stare Vlade Republike Srpske na čelu sa Savom Minićem.

- Nadam se da je ovo poslednji put da se Vlada RS formira zato što se legitimitet dobijen od Srba mora potvrđivati strancima. Upravo zato legitimni predsednik Srpske Milorad Dodik nije trebao da podnosi ostavku a legitimna Skupština Republike Srpske nije trebala da povlači svoje odluke. Pozivam Vladu Srbije da ukaže svaku ekonomsku, bezbednosnu i diplomatsku podršku Vladi i narodu Republike Srpske ali i da što pre zakaže zajedničku sednicu dve vlade - kazao je Vulin i dodao:

- Ne sastanak mešovitih komiteta ili nekog drugog tela već zvaničnu sednicu dve legitimne srpske vlade. Sve tri vlade premijera Minića bile su i jesu legalne i legitimne i ne treba predsednik Vlade Srbije da čeka da sudovi u Sarajevu odrede ko je legitiman. Takođe pozivam oba predsednika srpskih vlada i predsednike skupština Srbije i Srpske da postupe po zaključcima Svesrpskog sabora i što pre formiraju sva tela koja su predviđena njegovom Rezolucijom. Niko nas ne može sprečiti da budemo jedno osim našeg straha.