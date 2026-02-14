AKTUELNO

Politika

Senator Srpske Vulin: Srbi ne smeju da ćute

Izvor: Pink.rs

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin reagovao je povodom nastupa Marka Perkovića Tompsona.

"Sinoć je u Širokom Brijegu Tompson okupio ustaše na koncertu a i večeras će uraditi isto. Gore od njegove dreke je tišina institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, i mir sa kojim Šmit i Evropska unija posmatraju okupljanje ustaša na korak od jama bezdanica u kojima su njihovi dedovi bacali srpsku decu. Zato Republika Srpska ne sme da prećuti ustaški skup i mora da preduzme sve da se okupljanje ustaša zabrani. Neće zabrana Tomsonovog koncerta zabraniti i ustaštvo i mržnju prema Srbima ali će pokazati da Srba ima i da nisu odustali od borbe. I bez obzira što će biti optužena da se meša u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine ni Srbija ne sme da ćuti. Zato što smo ćutali o Jasenovcu desila nam se Oluja", poručio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vulin

#Marko Perković Tompson

#Srbi

#koncert

#ustaše

