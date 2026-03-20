KEŠELJ U KLADOVU URUČIO VREDNU DONACIJU: Državni sekretar Ministarstva sporta obradovao mlade šampione – Nova oprema i moćna poruka podrške najistočnijoj opštini Srbije! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Državni sekretar u Ministarstvu sporta, proslavljeni košarkaš Marko Kešelj, posetio je danas Kladovo, najistočniju tačku na mapi Srbije.

Ova poseta opštini na obali Dunava bila je prilika za direktnu podršku lokalnom sportu i razgovor sa onima koji stvaraju buduće šampione.

Oprema za školu i klubove

Kešelj je ispred Ministarstva sporta uručio vrednu sportsku opremu Osnovnoj školi "Vuk Karadžić", kao i lokalnim sportskim klubovima, ističući da je Kladovo grad u kojem je fizička aktivnost dece i odraslih na zavidnom nivou.

„Danas sam posetio Kladovo, miran grad na obali prelepog Dunava, gde je sport jedna od vodećih aktivnosti. Deca su ovde posvećena sportu od najranijeg uzrasta, što nam je izuzetno drago da vidimo“, poručio je Kešelj.

Podjednaka podrška svim opštinama

On je naglasio da je politika Ministarstva sporta jasna – ne postoje male i velike sredine, već samo zajednički cilj da se deci širom zemlje omoguće najbolji uslovi za razvoj.

– Za nas iz Ministarstva sporta sve opštine su podjednako važne. Kroz ove donacije želimo da podržimo kvalitetno bavljenje sportom i fizičkim vaspitanjem. Takođe, važno je da razgovaramo sa sportistima, trenerima i rukovodiocima klubova kako bismo osigurali stabilnost i razvoj budućih šampiona – istakao je državni sekretar.

Poseta Kladovu završena je u srdačnoj atmosferi sa mladim sportistima, kojima će nova oprema biti dodatni motiv za postizanje vrhunskih rezultata.

Autor: D.S.

