Marko Kešelj: Izbori će potvrditi da građani žele nastavak razvoja Srbije i stabilnu politiku (VIDEO)

Gostujući na televiziji Pink, državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj govorio je o aktuelnim političkim temama, predstojećim izborima, spoljnopolitičkim uspjesima, kao i o velikom napretku u oblasti ekonomije, sporta i medicine.

O izborima, legitimitetu i početku kampanje

Govoreći o najavi izbora i političkoj stabilnosti, Marko Kešelj je konstatovao da je predsednik Aleksandar Vučić sve što je radio do sada radio sa narodom i za narod, te je poručio:

„I ono što je najbitnije, mislim, i za samog predsednika je da na izborima se proveri volja građana, da se dobije glas naroda i da se sa punim poverenjem nastavi sprovođenje politike koja je i do sada rađena. Tako da mislim da će izbori potvrditi da građani jednostavno žele da se nastavi razvoj Srbije, da žele da se nastavi politika koja je i do sada vođena i mislim da će to biti u obrazu i dokaza“, izjavio je Marko Kešelj.

Kešelj je ukazao da će to ujedno biti i zvanični početak kampanje, dodavši:

„Ono što smo do sada imali, imali smo konstantne napore i napade da se vodi nekakva funkcionerska kampanja što u ovom slučaju neće biti slučaj jer će voditi to kao običan građanin“, primetio je Marko Kešelj.

Takođe se osvrnuo na političku konkurenciju i opozicione liste, ocenivši da se iza njih kriju ljudi koji su već bili deo prethodnih režima i čiji je krajnji cilj povratak u fotelje.

O ekonomskom standardu i povratku naših ljudi iz inostranstvaTokom gostovanja, Kešelj je predočio podatak o skoku životnog standarda i ekonomske snage države, te je dodao:

„Prosečna plata je sa nekadašnjih 330 evra skočila na preko 1050 evra“, kazao je Marko Kešelj.

Govoreći o privrednom i infrastrukturnom razvoju, skrenuo je pažnju na to da takvi uslovi privlače ljude da se vrate u svoju zemlju, iznoseći sopstveno iskustvo uz reči:

„Ja sam 11 godina igrao košorku u inostranstvu i napravio sebi lepu karijeru, ali nikada nisam mogao da zamislim da živim, da imam porodicu i da negde drugde doprinosim nego u svojoj zemlji. Tako da, topla preporuka za sve da se vrate u Srbiju. Lekari su prvi povukli nogu“, posvedočio je Marko Kešelj.

Spoljna politika, odnosi u regionu i snaga države

Kešelj je komentarisao spoljnopolitički položaj Srbije i reakcije iz regiona, osvrćući se na izjave hrvatskih zvaničnika i napade na uspehe države, uz zapažanje:

„Nikada više Srbija neće biti... Čuli smo Vučića iz Pariza. Kada mi je rekao imamo ih, imat ćemo ih još i treba da ih imamo. Imamo novu histeriju iz Hrvatske, gde Milanović napada dalje svog, tamo možemo reći, poreda. Ja ne bih, kaže, stavio nikad u drugom redu i za Vučića. Ste vidjeli?“, preneo je Marko Kešelj.

Ocenio je da je Srbija prepoznata kao najrazvijenija, najstabilnija i najmoćnija zemlja na Balkanu – vojno, energetski i privredno – podsetivši na kilometre izgrađenih autoputeva, brze pruge i nabavku savremenog naoružanja.

Uspesi srpske dece na međunarodnim takmičenjima

Poseban akcent stavio je na izuzetne rezultate koje naši učenici i sportisti postižu u svetu, zaključivši:

„To je nešto gde vidimo da je budućnost ovoj zemlji zagarantovana. Da, rezultat za svaku pohvalu i za ponos. Kad već u fudbalu ništa ne uradismo, bar ova deca... Ali evo moram da se nadovežem na čestitke, naravno ovoj divnoj deci, da čestitamo i mladim košarkašima koji su se vratili u Srbiju sa srebrnom medaljom na Evropskom prvenstvu, tako da vidite da nije samo u sportu, nego i u drugim oblastima. Svi oni kampovi koji radite po Srbiji i daju guntar. Malo je ponesalo snage možda u finalu, ali dobro, bit će prilike“, uputio je čestitke Marko Kešelj.

Autor: D.S.