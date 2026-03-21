'NEMA RAZLOGA ZA BRIGU' Đedović Handanović za Pink: Građani nemaju razloga da pune kanistere i prave rezerve (VIDEO)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da je situacija na svetskom tržištu izuzetno kompleksna zbog konflikta na Bliskom istoku, ali da građani Srbije nemaju razloga da pune kanistere i prave rezerve, jer će država pronaći način da se zaštiti u trenutnim okolnostima.

- Možete biti sigurni da ćemo i ovu krizu prevazići, kao što smo i prošle godine, kada 100 dana nismo imali dotoka sirove nafte, a ništa na pumpama nije falilo. Znači nema potrebe za stvaranjem zaliha - rekla je Đedović Handanović.

Međunarodna energetska agencija, kako je rekla, ocenila je trenutnu situaciju u svetu kao najveća energetsku krizu u istoriji čovečanstva.

Ipak, građani Srbije, prema njenim rečima, nemaju razloga za brigu.

- Doneli smo mere pre svega da zaštitimo građane i privredu od povećanja cena nafte na svetskom tržištu koja je, podsećam, skoro duplirana u odnosu na januar. Dostigla je i 118 dolara za barel u toku prošle nedelje. Zatvorile su se kotacije na londonskoj berzi juče na nekih 112 dolara po barelu. To je izuzetno visoka cena - rekla je Đedović Handanović za Novo jutro TV Pink.

Podsetila je da je cena dizela na domaćim pumpama od juče 212 dinara za litar, dok je cena benzina 188 dinara po litru.

- Dizel je skuplji za samo četiri dinara, a benzin za dva - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je istakla da je i dalje na snazi zabrana izvoza nafte i naftnih derivata, kao i da je država već smanjila akcize za 20 odsto, ali da je moguće i dodatno smanjenje.

- Pustili smo na tržište 40.000 tona rezervi dizela, jer se on najviše troši. Kombinacijom ovih mera uspećemo da održimo punu stabilnost - ocenila je ona.

Đedović Handanović navodi da su poljoprivrednici u četvrtak točili po hiljadu litara goriva na NIS-ovim pumpama u Vojvodini, čime su stvarali veštačku tražnju.

- Zaista nema potrebe za time. Razgovaramo sa naftnim kompanijama da nađemo najbolju cenu po kojoj ćemo im ustupiti naše obavezne rezerve, ove koje smo odlučili da za sada pustimo na tržište, tako da apsolutno mogu da nastave da uvoze po visokoj ceni, da dobijaju po niskoj ceni naše obavezne rezerve i da onda u kombinaciji te dve mere nastave da snabdevaju tržište, tako da nema nestašica, a to je najvažnije - rekla je Đedović Handanović.

Ističe da Srbija, u poređenju sa regionom, ima najviše rezerve.

- Znači mi smo se za ovo spremali u smislu da smo ulagali sredstva u prethodnom periodu, da smo pravili naše rezerve. Samo državne rezerve dizela iznose oko 273.000 tona. Znači sada puštamo samo oko 15 odsto naših rezervi i to je bez vojnih rezervi. Benzina imamo oko 56.000 tona. Opet kažem, ne računajući NIS-ove rezerve i ne računajući rezerve drugih naftnih kompanija - naglasila je Đedović Handanović.

Ona je istakla i da dodatno olakšanje pruža produženje licence NIS-u što će, prema njenim rečima, omogućiti da rafinerija krajem marta nastavi rad u punom kapacitetu.

- Ono što smo molili NIS to je da i dalje bude limitirana cena dizela za poljoprivrednike i to je predsednik juče najavio, maksimalno 184 dinara po litru za naftu za poljoprivrednike. Znači, još nedelju dana da bude oko 181 dinar, a posle može ići do maksimalnih 184 dinara - naglašava ministarka.

