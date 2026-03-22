DIVLJAJU CENE GORIVA PO EVROPI, U LJUBLJANI DIZELA SKORO NI KAP: U Srbiji svega! Pumpe dobro snabdevene svim derivatima, gužvi nema! Rezervoari puni do čepa

Neizvesnost na svetskom energetskom tržištu se nastavlja. Širom Evrope gorivo je sve skuplje, a već se javljaju i prve nestašice – posebno dizela.

Na srpskom tržištu za sada nema problema, jer državne mere daju rezultate. Iz Vlade apeluju na građane da ne prave zalihe.

Pumpe u Srbiji dobro su snabdevene svim derivatima, potražnja jeste povećana, ali uglavnom nema gužvi. Ipak, vozače brine globalna neizvesnost. "Preživeli smo mnogo toga i ovo ćemo najverovatnije...", kažu građani.

Šta je država Srbija sve dosad preduzela

Snabdevenost i kontrola cena je i cilj mera koje je država do sada preduzela, a to su privremena zabrana izvoza nafte, benzina i dizela, povlačenje za sada prvih zaliha – 40.000 tona najprodavanijeg dizela i dodatno smanjenje akciza.

Profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić kaže za RTS da su mere države sa akcizama primerene i usmerene na ublažavanje udara na građane i privredu.

Objasnio je da ako se država odrekne 61 odsto od nečega, što preračunato u evre iznosi oko 2 milijarde na godišnjem nivou, to je veoma krupan izdatak za budžet.

Međutim, kako kaže, uprkos tome stanje našeg javnog duga govori da mi imamo slobodnog prostora za dodatno zaduživanje, a da taj dug previše ne poskupi.

Ljubodrag Savić, ekonomski stručnjak, kaže da ništa ne zavisi od nas i da je sve teško dugoročno predvideti.

"Za danas do sutra je moguće planirati, za mesec dana možda realno, preko toga vrlo teško“, rekao je Savić.

Cena barela 112 dolara

Nafta tipa "brent", koja uz višestruko uvećane cene uvoza gotovih derivata i kurs dolara utiče i na cenovnike na pumpama i u Srbiji, ovu sedmicu završila je sa cenom barela od 112 dolara. Dalja kretanja na svetskom naftnom tržištu teško je predvideti.

Željko Marković ukazuje da rezerve treba čuvati dok postoji proizvodnja.

"Pričali smo da je veoma važno da rafinerija radi, jer kad rafinerija radi onda imamo nove derivate koji su prerađeni, koji izlaze na tržište, a rezerve možemo čuvati. Rezerve se upravo i čuvaju za ovakve situacije kada imate otežano snabdevanje", rekao je Željko Marković, stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara.

U Ljubljani na pumpama nema dizela

I pored oštrih mera, uključujući sve češća ograničenja točenja do 30 litara, evropske zemlje sve teže obuzdavaju cene na pumpama. Zbog sve veće potražnje, pumpe širom Slovenije ovog vikenda suočavaju se sa nestašicama goriva – pre svega dizela. Slovenačka vlada tvrdi da goriva ima dovoljno, ali da je problem sa transportom i da će za te namene angažovati vojne kapacitete.

U Ljubljani je zabeležena neuobičajena situacija – na pumpama nema dizela.

Nestašica i u Škotskoj

Britanski mediji prenose da vozači na škotskim ostrvima ovog vikenda nisu mogli da napune rezervoare jer su pumpe ostale bez goriva. Zbog krize raste potražnja, zalihe se troše, a loše vreme usporilo je tankere.

Nacionalni plan za nestašicu goriva u Velikoj Britaniji predviđa mogućnost skraćenja radnog vremena pumpi, snabdevanje prioritetnih potrošača, ograničenje količina za građane, smanjenje brzine na putevima i rad od kuće.

Španija snižava PDV na gorivo

Španija je donela 80 mera za suzbijanje krize kao posledice sve skupljeg goriva.

Premijer Pedro Sančez kaže da će Španija sniziti PDV na gorivo na minimum.

"To će rezultirati smanjenjem do 0,30 evra po litru, u zavisnosti od vrste goriva. Ukratko, veoma, veoma sam ljut zbog situacije sa kojom se svet suočava i situacije u koju nas vode određene odluke i određene vlade“, rekao je Pedro Sančez.

"Cene stalno rastu i rastu, i postaje sve skuplje i skuplje. Sve što mogu da urade da pomognu je odlično. Plašimo se da mere neće pokriti sva povećanja. Dakle, nastavićemo da trošimo više", kažu građani Španije.

Sjedinjene Američke Države na mesec dana su ukinule sankcije na kupovinu iranske nafte na moru, što će omogućiti puštanje oko 140 miliona barela i smanjen pritisak na snabdevanje globalnog tržišta.

Uz ocenu da je to "američki psihološki trik", Iran odbacuje te tvrdnje i negira posedovanje nafte u međunarodnim vodama.



Autor: Jovana Nerić