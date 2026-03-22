Kriza u Sloveniji, sve manje goriva: Šta bi Šolakovci pričali o Vučiću da se ovo dešava u Srbiji?

Neizvesnost na svetskom energetskom tržištu se nastavlja. Širom Evrope gorivo je sve skuplje, a već se javljaju i prve nestašice - posebno dizela.

Odlukom Vlade Republike Slovenije od danas je ograničeno točenje goriva na 50 litara za fizička lica i 200 litara za pravna lica, nakon što je poslednjih dana došlo do problema u snabdevanju na većem broju pumpi širom zemlje.

Za utorak je najavljeno poskupljenje goriva, pa se očekuje da će za litar dizela građani Slovenije plaćati 1,64 evra.

Međutim, indikativno je to kako Šolakovi mediji pišu o ovoj pojavi u Sloveniji - ravan naslov, servisna vest, bez ikakvog alarma.

A da je ovo vest iz Srbije, i te kako bi razapinjali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao da je on u najmanju ruku otpočeo sukob na Bliskom istoku.

Da se ovaj scenario desio u Srbiji, šta bi rekli Šolakovi mediji. Verovatno da je Aleksandar Vučić kriv.

Ovo su Vučićeve mere zbog energetske situacije

„Mi ćemo ne samo na kratak rok, već plašimo se na rok od nekoliko meseci, morati da donosimo veoma bolne mere za našu državu“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Sednica je sazvana zbog upornog rasta cena energenata za globalnom tržištu po izbijanju rata na Bliskom istoku, a Vučić je objavio i mere koje će država primenjivati u narednom periodu kako bi obezbedila punu snabdevenost gorivom na pumapama i kontrolisala cene benzina i dizela u maloprodaji.

Na srpskom tržištu za sada nema problema, jer državne mere daju rezultate, pa građani Srbije ne moraju da brinu niti da prave zalihe.

Pumpe u Srbiji dobro su snabdevene svim derivatima, nema gužvi, a sve zahvaljujući mudroj politici Aleksandra Vučića.

