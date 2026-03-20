HAOS U SLOVENIJI: Pumpe ostaju bez goriva, vozači u očaju! Sve polako staje, ne znamo kako ćemo dalje! (VIDEO)

Stanje na evropskom tržištu nafte pogoršava se iz dana u dan, a najnoviji snimci iz Slovenije svedoče o ozbiljnoj energetskoj krizi koja potresa region.

Na pojedinim benzinskim stanicama u ovoj zemlji goriva uopšte nema, što je izazvalo paniku među vozačima.

„Nema ni dizela, ni benzina!”

Na snimku koji se proširio društvenom mrežom „Iks” (bivši Tviter), vidi se pusta pumpa na kojoj su istaknuta obaveštenja da su zalihe iscrpljene. Vidno uznemireni vozač koji je zabeležio ove kadrove kratko je prokomentarisao kritičnu situaciju:

– Polako staje sve... Ne znamo kako ćemo dalje – čuje se na snimku, dok kamera pokazuje prazne automate za točenje dizela i benzina.

Nema goriva u Sloveniji!

Zar takav biser ex Jugoslavije, koji je bio bez rata, da u prvoj kriznoj energetskoj situaciju, ostane bez goriva?!

A ti Vucicu najgori diktatore, obezbedio si svojoj drzavi i narodu rezerve 90 dana. pic.twitter.com/ZOPqYk40Ls — Aleksandar Vasilic (@FotoNsX) 20. март 2026.

Srbija stabilna: Vučić poručio da goriva ima dovoljno

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon današnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost izjavio da Srbija ima akumulirane dovoljne količine energenata.

– Srbija ima dovoljno dizela i benzina. Puna snabdevenost tržišta se u ovom trenutku ne dovodi u pitanje – jasna je poruka predsednika, kojom je umirio javnost u jeku globalnog haosa sa energentima.

Autor: D.S.