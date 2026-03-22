'NAŠ JE IZBOR SLOBODNA SRBIJA' Vučić poslao MOĆNU poruku: Suverena zemlja, naša porodica (VIDEO)

Jutro posle veličanstvenog skupa u Areni, Aleksandar Vučić poslao je moćnu poruku građanima Srbije!

- Naš je izbor da budemo slobodna, suverena zemlja. Da ne budemo deo niednog vornog pakta, da sami čuvamo svoje nebo i da sami čuvamo svoju zemlju- poručio je Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa jučerašnjeg velikog skupa Srpske napredne stranke u Areni.

- Godinu dana su rušili Srbiju, godinu dana su pretili Srbiji, mi njima nećemo. Samo ćemo da ih pobedimo. Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada! Srbija - naša porodica! - poručio je Vučić.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić održao je govor na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 časova u "Beogradskoj areni", na kom su predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Autor: Jovana Nerić