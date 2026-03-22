'SRBIJA JE NAŠA NAJSNAŽNIJA PORODICA' Vučević na čelu 1500 motoraša iz Novog Sada: Ponosan sam na prijatelje, naš narod i našu Srbiju

Lider naprednjaka Miloš Vučević u pratnji 1500 motoraša došao je na veliki skup Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni.

- Divan dan za vožnju motorom, ali pre svega za veliki skup, veliki sabor u Beogradskoj areni. Velike teme su pred nama. Ponosan sam na sve ove ljude koji su vozili iz raznih krajeva Srbije, iz Republike Srpske. Krećemo u koloni prema Areni, u koloni koja je neviđena, ima preko 1500 motociklista. Da uživamo u sprektaklu. Ponosan sam na prijatelje, na naš narod, na našu Srbiju. Srbija je naša jedina velika i najsnažnija porodica. Živela Srbija! - poručio je Vučević.

Autor: A.A.