VUČEVIĆ NA VELIČANSTVENOM SKUPU U BEOGRADSKOJ ARENI: Lider SNS razgovara sa građanima (FOTO)

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević stigao je na veličanstveni skup u Beogradskoj areni, gde je razgovarao sa građanima koji su došli na miting SNS.

Podsetimo, lider naprednjaka je juče bio gost na našoj televiziji gde je govorio o skupu:

- Sutra je veliki skup u Areni, od 16 časova. Predstavljanje koncepta svih naših lista, gde ćemo pored opuštenije atmosfere imati i radni deo. Predsednik i drugi učesnici razgovaraće sa narodom i poslati ključne poruke. Predsednik će se osvrnuti i na Strategiju 2030, ali i pričati i o idejama za svih 10 opština. I da ljudi vide koga smo kandidovali. Kod nas je sve transparentno, nema mistifikacije, nema Cipiripija, Kaluđera, opskurnih likova. Sve je vrlo jasno, čisto i mogu građani da razumeju šta je naša politika. Ovi izbori jesu lokalni, ali i nisu samo lokalni. Imali smo 15 meseci ozbiljnog napada na Srbiju, sve to ostavlja posledice. 15 meseci progona političkih neistomišljenika od strane blokadera, izbacivanje đaka iz škola, studenata sa fakulteta, blokiranje života. Ovih 10 opština predstavlja reprezentativniji uzorak raspoloženja građana - rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković