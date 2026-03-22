A KAKO BEZ SENDVIČA?! Evo šta se dešavalo 'IZA KAMERA' u koloni bajkera zajedno sa Vučevićem, koja je pratila predsednika Srbije juče (VIDEO)

Predsednik SNS Miloš Vučević juče je došao na veliki skup Srpske napredne stranke u Beogradsku arenu u koloni od oko 2.000 bajkera koji su krenuli iz Novog Sada.

On je rekao da je bio lep dan za vožnju, ali i važan dan za veliko okupljanje građana iz cele Srbije.

Vučević je istakao da je ponosan na ljude koji su došli iz različitih krajeva zemlje, ali i iz Republike Srpske, naglašavajući zajedništvo i podršku. Kolonu motociklista predvodilo je vozilo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koje se kretalo ka Areni gde je održan skup.

Vučević se i večeras, povodom dešavanja, oglasio na društvenoj mreži X.

Најсмешније сцене су увек иза камере🤣 pic.twitter.com/g7s6whTJot — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 22. март 2026.

