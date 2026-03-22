VUČIĆ TREĆI SVETSKI, A PRVI EVROPSKI LIDER KOJI JE POSETIO EMIRATE OD POČETKA SUKOBA! Pogledajte kako je šeik Bin Zajed dočekao predsednika Srbije (VIDEO)

Tokom višečasovne, iznenadne, ali važne posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zahvalnost predsedniku UAE Mohamed bin Zajed Al Nahjan na srdačnom dočeku na aerodromu.

Predsednik Vučić je posle jordanskog kralja Abdulaha Drugog i egipatskog predsednika Abdela Fataha el Sisija treći svetski, a prvi evropski lider koji je posetio Emirate od kad je počeo sukob na Bliskom istoku.

- Zahvalan predsedniku Mohamedu bin Zajedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji. U ovakvim nelakim vremenima, važno je imati prijatelje koji razumeju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i saradnje za budućnost naših naroda - poručio je Vučić.

Na sastanku je još jednom naglašena najoštrija osuda napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije sa prijateljskim narodom Emirata u ovim izazovnim okolnostima. U trenutku kada Bliski istok prolazi kroz ozbiljna iskušenja, predsednik Vučić je istakao važnost podrške prijateljima, ali i odgovornosti u traženju puta ka miru i stabilnosti.

Razgovarano je i o bilateralnim odnosima Srbije i UAE, zasnovanim na međusobnom poverenju, poštovanju i konkretnim rezultatima. Predsednik Vučić je naglasio da Srbija želi da nastavi razvoj sveobuhvatne saradnje u oblastima investicija, energetike, novih tehnologija i razvojnih projekata, uz očuvanje političkog dijaloga na najvišem nivou.

Autor: D.Bošković