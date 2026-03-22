'IZNENADNA, ALI VAŽNA POSETA UAE' VUČIĆ SA BIN ZAJEDOM: U trenucima kad je Bliski istok suočen s ozbiljnim iskušenjima važno je da pokažemo podršku prijateljima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Abu Dabiju sa predsednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

Predsednika Srbije svečano je dočekao šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan.

"U višečasovnoj, iznenadnoj, ali važnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno zahvalan predsedniku UAE što me je sačekao i ispratio na aerodoromu i time pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji. Tokom susreta sam još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije sa prijateljskim narodom Emirata u ovim teškim i zabrinjavajućim okolnostima. U trenucima kada je Bliski istok suočen sa ozbiljnim iskušenjima, a posledice sukoba i nestabilnosti daleko prevazilaze granice regiona, važno je da jasno pokažemo podršku prijateljima, ali i odgovornost u traženju puta ka miru i stabilnosti.

Razmenili smo mišljenja i o našim bilateralnim odnosima zasnovanim na međusobnom poverenju, poštovanju i konkretnim rezultatima. Posebno sam istakao da Srbija želi da nastavi da razvija sveobuhvatnu saradnju sa UAE, od investicija i energetike do novih tehnologija i razvojnih projekata, ali isto tako i da sačuva politički dijalog na najvišem nivou, koji je u ovakvim trenucima od izuzetne važnosti. Srbija izuzetno ceni podršku i odnos koji UAE pokazuju prema našoj zemlji, a posebno spremnost da i u složenim globalnim okolnostima zajedno tražimo nova rešenja i jačamo saradnju u oblastima od strateškog značaja. Uveren sam da prijateljstvo koje smo godinama gradili predstavlja čvrst temelj za dalje povezivanje naših država i naroda.

Zahvalan predsedniku Mohamedu bin Zajedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji. U ovakvim nelakim vremenima, važno je imati prijatelje koji razumeju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i saradnje za budućnost naših naroda.", istakao je predsednik Srbije.

Autor: Iva Besarabić