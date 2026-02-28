'Samo diplomatska rešenja mogu da obezbede DUGOROČNU STABILNOST celog sveta' Vučić razgovarao sa predsednikom UAE o situaciji na Bliskom istoku

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

- Sa šeikom @mohamedbinzayed o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ozbiljnoj eskalaciji koja nosi rizike po regionalnu i globalnu bezbednost. Izrazio sam solidarnost sa narodom Emirata, poželeo mir u regionu sa nadom da će iz svih teškoća i problema izaći snažniji - napisao je Vučić na Instagram stranici ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

Smatramo da je neophodno uložiti dodatne napore ka hitnoj deeskalaciji i povratku dijalogu, jer samo politička i diplomatska rešenja mogu da obezbede dugoročnu stabilnost regiona i celog sveta.

- Potvrdili smo spremnost da nastavimo blisku komunikaciju i saradnju, uz uverenje da odgovoran i razborit pristup svih aktera predstavlja jedini održiv put ka očuvanju mira i sigurnosti - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs